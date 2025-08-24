Daugelis nustemba sužinoję, kiek laiko gaminasi mineralinis vanduo: „Tai užtrunka laiko“

Mineralinis vanduo yra labai susijęs su visa Birštono istorija. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose jis buvo paminėtas 1382 metais, kai kryžiuočių ordino žvalgai aptiko sodybą prie sūraus vandens. Taip jie iš karto pradėjo kalbėti apie Birštoną. Jau nuo tų laikų miestas garsėja ir traukia žmones, dar prieš atsirandant oficialiam Birštono pavadinimui.
O 19 amžiuje, kai Birštone buvo pastatyta pirmoji gydykla, mineralinis vanduo apskritai tapo miesto simboliu – ir ne tik kaip miesto kultūros, bet ir sveikatos, ir viso miesto veido.
„Vaida, ar žinojai, kad apie mineralinį vandenį yra toks įdomus faktas – kad jis susiformuotų po žeme reikia iki 50 metų? Tai užtrunka laiko, kad tą gėrį išgauti“, – tikino M. Lavickas.
„Taip, bet verta palaukti, nes mineraliniame vandenyje daug kalcio, magnio, natrio, sulfitų, chloridų ir visokių naudingų medžiagų. Gal mūsų žiūrovai nežinojo, kad būtent mineralinis yra naudingas ne tik vartojimui, gėrimui, bet ir procedūroms, pavyzdžiui, įvairioms vonioms“, – dallijosi įžvalgomis V. Poderytė-Bernatavičė.
Kuo dar stebino Birštonas, sužinosite viršuje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Maisto kelias“ žiūrėkite šeštadieniais 09:00 per TV3
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!