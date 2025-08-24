Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Daugelis nustemba sužinoję, kiek laiko gaminasi mineralinis vanduo: „Tai užtrunka laiko“

2025-08-24 10:45 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-24 10:45

Ar žinojote, kad iki šimtmečius brandinto Birštono mineralinio vandens tenka laukti net pusę amžiaus? O jį naudinga ne tik gerti, bet ir jame maudytis. Laidos „Maisto kelias“ vedėjai kvietė daugiau sužinoti apie šio kurorto pagrindinį simbolį – mineralinį vandenį. Pasirodo, jis ne tik yra miesto simbolis, bet ir turi nemažai įtakos sveikatai.

Ar žinojote, kad iki šimtmečius brandinto Birštono mineralinio vandens tenka laukti net pusę amžiaus? O jį naudinga ne tik gerti, bet ir jame maudytis. Laidos „Maisto kelias“ vedėjai kvietė daugiau sužinoti apie šio kurorto pagrindinį simbolį – mineralinį vandenį. Pasirodo, jis ne tik yra miesto simbolis, bet ir turi nemažai įtakos sveikatai.

REKLAMA
0

Mineralinis vanduo yra labai susijęs su visa Birštono istorija. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose jis buvo paminėtas 1382 metais, kai kryžiuočių ordino žvalgai aptiko sodybą prie sūraus vandens. Taip jie iš karto pradėjo kalbėti apie Birštoną. Jau nuo tų laikų miestas garsėja ir traukia žmones, dar prieš atsirandant oficialiam Birštono pavadinimui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O 19 amžiuje, kai Birštone buvo pastatyta pirmoji gydykla, mineralinis vanduo apskritai tapo miesto simboliu – ir ne tik kaip miesto kultūros, bet ir sveikatos, ir viso miesto veido.

REKLAMA
REKLAMA

„Vaida, ar žinojai, kad apie mineralinį vandenį yra toks įdomus faktas – kad jis susiformuotų po žeme reikia iki 50 metų? Tai užtrunka laiko, kad tą gėrį išgauti“, – tikino M. Lavickas.

REKLAMA

„Taip, bet verta palaukti, nes mineraliniame vandenyje daug kalcio, magnio, natrio, sulfitų, chloridų ir visokių naudingų medžiagų. Gal mūsų žiūrovai nežinojo, kad būtent mineralinis yra naudingas ne tik vartojimui, gėrimui, bet ir procedūroms, pavyzdžiui, įvairioms vonioms“, – dallijosi įžvalgomis V. Poderytė-Bernatavičė.

Kuo dar stebino Birštonas, sužinosite viršuje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Maisto kelias“ žiūrėkite šeštadieniais 09:00 per TV3

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Biržų pilis, duona ir charizmatiškas šefas Martynas Lavickas (Nuotr. stopkadras)
Vienintelėje Lietuvoje išlikusioje bastioninėje pilyje „Maisto kelio“ vedėją perrengė į kunigaikštį: „Jau vilioja mane“
Maisto kelias (Nuotr. stopkadras)
Aplankykite šią vietą Lietuvoje: tai – sveikatingumo zona po atviru dangumi (1)
Druskupis (Nuotr. stopkadras)
Vieta Lietuvoje, kuri jus gydys tiesiog kvėpuojant: nepamirškite apsilankyti (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų