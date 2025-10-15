Vaikų namuose užaugęs Remigijus Gataveckas atsivėrė, ką teko patirti: „Dažnai jautiesi vienišas“

Pasak R. Gatavecko, ambasadorystė – svarbi misija. „Mes lyg tarpininkai tarp globos institucijos ir žmonių. Skleidžiame žinią ne tik apie įvaikinimą, globą, bet ir apie vaikų teises. Kai atsiduri globos namuose, dažnai jautiesi vienišas, nors atrodo, kad aplink šimtai vaikų, auklėtojos, bet trūksta dėmesio, to paprasto žvilgsnio. Todėl savo pavyzdžiu norime parodyti, kad saugūs namai, tinkama aplinka ir dėmesys vaikui, gali jį paskatinti rinktis mokslininko, menininko, gydytojo kelią ir išlaisvinti iš to šešėlio“, – sako menininkas.
„Globos ambasadorystė nėra titulas. Į šią veiklą gali įsitraukti įvairių sričių žmonės, kuriuos jungia bendra vizija, etika, moralė, supratimas. Tai nėra darbas, tai – atsidavimas, altruizmas, siekis padėti“, – priduria A. Gataveckas.
Ir atsakomybė, ir dovana
Globos ambasadorystės iniciatyvą „Vaikai yra vaikai“ pradėjo 2023 m., siekdami stiprinti globos idėją ir burti aktyvius, įkvepiančios šios idėjos atstovus. Šiuo metu yra 98 globos ambasadoriai regionuose, veikiantys vietos bendruomenėse ir 11 nacionalinių, atstovaujančių iniciatyvas šalies mastu. Dalis jų rugsėjo pabaigoje susitiko trečiajame globos ambasadorių susitikime, kuris vyko Panevėžio kūrybiškumo centre „Pragiedruliai“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų grupės atstovė Jovita Nedvecka renginio dalyviams perdavė viceministrės Deimantės Bukeikaitės sveikinimą. „Globos ambasadorystė – yra ir atsakomybė, ir dovana. Nešame žinią, kalbame apie tai, bet tuo pačiu prisiimame atsakomybę, kad ta mintis pasiliks norinčiųjų galvoje, o paskui galbūt gims sprendimas širdyje. Dėkojame už tai, ką darote tvirtai tikėdami, kad kiekvienas vaikas turi augti šeimoje“, – sakė J. Nedvecka.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Skuodienės teigimu, ambasadorystė kalba apie gražią misiją, kurią liudiji, skleidi žinią, daliniesi. „Globos ambasadorystė – abipusė nauda, kai ne tik duodi, bet ir pats augi vidumi. Apsisprendžiau priimti šį iššūkį ir kiek galiu, skiriu energiją, jėgas, kuriant ir padedant vaikams augti saugiau, keičiant visuomenės nuostatas. Tikiu, kad šalies sielos veidrodis atspindi tai, kaip šalis geba rūpintis savo vaikais. Žiūrėdama į jus, matau, kad mūsų šalies siela yra šviesi“, – globos ambasadorių renginyje sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė.
I. Skuodienė atkreipia dėmesį, kad globos ambasadorystė vaikui padeda surasti namus, kurti santykį, o bendruomenei – tai vertybinis pagrindas ir žinojimas, kad jeigu ir tavo vaikai pateks į sudėtingas situacijas, jais taip pat bus pasirūpinta. Taip auga pasitikėjimas vieni kitais, saugumo jausmas.
Prie globos ambasadorių prisijungė ir Trakų rajono meras Andrius Šatevičius su žmona Eimante. „Mano karjera prasidėjo dirbant vaikų globos namuose paauglių grupėje. Drąsiai sakau, jų smalsumas, noras keisti savo kelią, mane ir paskatino rinktis mero karjerą. Mano
žmona taip pat labai empatiška. Globa – dažna mūsų pokalbių tema, o ambasadorystė mums yra žinios skleidimas – norime parodyti, kad gera daryti gera. Taip pat norisi pabrėžti ir globėjų veiklą bei atvirai pasakyti, kad mes jais didžiuojamės ir palaikome“, – sako Trakų rajono meras.
Gali prisijungti kiekvienas, kuris tiki globos idėja
Globos ambasadorių tinklą sudaro įvairių sričių atstovai – verslininkai, gydytojai, menininkai ir kt. Globos ambasadorė Gargžduose, verslininkė Loreta Mazalienė 2024 m. už nepamainomą indėlį išrinkta „Metų socialiniu partneriu“. Tapusi globos ambasadore, L. Mazalienė ne kartą prisidėjo prie renginių: parėmė globėjų šventę, dalyvavo Vaikų globos savaitės renginiuose, viešinimo akcijose.
„Visuomet žaviuosi vaikų globėjais. Manau, kad tai labai prasminga veikla, o žmonės, kurie ja užsiima yra Dievo atsiųsti. Aš nesu globėja, bet prisidedu kviesdama žmones pagalvoti apie globą, o vėliau gal ir prisijungti. Kita mano veiklos kryptis – padėti šeiminiuose namuose gyvenantiems vaikams. Vasarą keletą jų įdarbinome, kad pajaustų, ką reiškia dirbti su suaugusiais, gauti atlygį. Vaikai yra mūsų visų ir turime jiems visapusiškai padėti“, – sako L. Mazelienė.
Pasak Gargždų globos centro direktorės Viktorijos Lygnugarienės, globos ambasadoriumi gali tapti kiekviena ar kiekvienas, kuris tiki idėja, kad vaikams reikalingi saugūs namai ir patikimų žmonių priežiūra bei šiluma.
„Jeigu yra pasiryžimas, tuomet susitikus su globos centrų specialistais, išsiaiškiname stipriausias savybes. Galbūt jo yra stipri iškalba, galbūt gali pasidalinti daugybe naujų kontaktų ar paskleisti žinią plačiam žmonių ratui. Tie, kas nori paaugti vidumi, daugiau įvairesnių iššūkių, ateikite į globos centrus ir padėsime gyvenimą paversti įdomesniu“, – globos ambasadoriumi tapti kviečia V. Lygnugarienė.
Apie kasdienes problemas – socialiniuose tinkluose
Gydytoja iš Varėnos Jovita Samauskienė jau penkerius metus kartu su vyru yra globėjai. „Auginome du biologinius sūnūs, bet svajojome apie mergaitę. Pasiryžome globoti įsivaizduodami, kad tokiu būdu bus šimtaprocentinė garantija. Pabaigėme globėjų ir įtėvių mokymo kursus (GIMK) ir gavome du berniukus. Gyvenimo nesuplanuosi. Pas mus atkeliavo broliai – 5 mėn. ir 2,5 m, o aš išėjau motinystės atostogų be jokio nėštumo“, – šypsosi globos ambasadorė. Šiuo metu šeima gyvena septyniese – prieš kiek daugiau nei dvejus metus Samauskai savo širdis ir namų duris atvėrė tėvų globos netekusiai mergaitei.
Globos ambasadorė socialiniuose tinkluose viešina savo gyvenimo kasdienybę, patiriamas problemas, dalinasi patarimais, kaip jas sprendė. „Atsirado žmonių, kurie dėkodavo, kad dalinuosi. Juk visų bėdos – panašios. Noriu parodyti tai, kad mes galim viską įveikti, tik reikia būti drąsiems, o jeigu reikia, kreiptis pagalbos. Kuo daugiau mes pradėsime kalbėti apie iškilusius sunkumus namuose, ugdymo ar medicinos įstaigose, tuo lengviau juos išspręsime“, – sako J. Samauskienė.
„Svarbu turėti drąsos kalbėti apie globą, būti iniciatyviu, kuo aiškiau skleisti žinią, kad ji pasiektų ir aukščiausius valstybės vadovus. Alytaus rajone yra du globos ambasadoriai – aš ir kolega Tomas. Jis jaunas žmogus, ruošiasi kurti šeimą, paklausiau jo, kodėl prisijungė. Sako, pažiūrėk, kokios vaikų akys“, – pasakoja Laima Ivašauskienė, Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė, kartu su kolega organizuojantys parodas, edukacines popietes, dovanojimo akcijas, vaikų piešinių konkursus, padėkų šventes globėjų bei globojamų vaikų bendruomenei ir vietos gyventojams. Taip pat jie pritraukė ir gausų rėmėjų būrį.
Pasak globos ambasadorės, reikia kalbėtis ne tik su žmonėmis, kurie galėtų tapti globėjais, bet ir tais, kurie norėtų keistis: „Gal tas noro globoti daigelis užaugs po metų ar kelerių.“
2025 m. rugpjūčio mėn. duomenimis, globos institucijose gyveno 1056 vaikai (44 vaikai iš Ukrainos), netekę tėvų globos, kuriems reikia šeimos. 3195 globėjų šeimose augo 4177 tėvų globos netekusių vaikai, iš jų – 412 vaikų iš Ukrainos. Laikinai globojami buvo 1311 vaikų, kuriems nesant galimybių sugrįžti į šeimą, reikės suaugusiųjų, kurie nuolat galėtų globoti šiuos vaikus.
Visą informaciją apie globą ir įvaikinimą surasite www.globoscentrai.lt, taip pat paskambinę į nemokamą Vaiko teisių liniją 0 800 10 800.
