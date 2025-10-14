Simo Jasaičio sesuo atsakė į Oksanos Pikul kaltinimus: „Esu sukrėsta“

Anot Oksanos, Aistė parduotuvėje sutikusi jos sūnų su jos mama praėjo lyg pro svetimus.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su S. Jasaičio sese, š papasakojo apie situaciją iš savo pusės.
Atskleidė savo pusę
Ji sakė:
„Esu sukrėsta, kad tiek šiandien dėmėsio sulaukiu. <...> Ką aš galiu pasakyti, aš manau, kad santykius labai neetiška aiškintis viešojoje erdvėje. Mes nesame kažkokie labai ypatingi, privilegijuoti žmonės gauti tiek dėmesio.
Saugodama tiek pačią Oksaną, tiek save ir savo šeimą – nėra orus dalykas į tai veltis.
Tai nėra ta erdvė teisintis ar kažką komentuoti. Jei mano žinia būtų: aš visiems palinkėčiau, kad jei žmonėms skauda, jie ieškotų būdų ir kelių susitikti gyvai ir kalbėti, o ne pasirinkti tokias priemones. Čia nebus nieko konstruktyvaus, tai netinkama priemonė. Aš suprantu, kad žmogui labai skauda, čia gal pagalbos šauksmas, bet reikia kalbėti asmeniškai.
Aš manau, kad iš šito skandalo, būtų kažkokia švietėjiška žinutė, kad kai žmogui skauda, kai jis jaučiasi nesuprastas, gali būti pažeistos žmonių teisės, koks čia siekis? Gal čia desperacija ir tokią žinią reikia skleisti, bet reikia ieškoti humaniškų priemonių kalbėti. Aš nežinau, ar kalbėti apie tai viešai yra deramas elgesys.
Pati kaip psichologė, galiu pasakyti, kad tai paliečia patį žmogų, o jį viešai puolant... nesinori kažkokio keršto ar smūgio atgal suduoti. Norisi palinkėti tokius dalykus spręsti ne viešai, o gyvai.
Mes nesame Seime, nedirbame valstybei, kad turėtume savo elgesį kažkaip vertinti, atsakyti. Mano atsakomybė švietėjiška, palinkėti žmonėms eiti humanišku keliu.
Įsivaizduokit, ji toje situacijoje net nedalyvavo. Aš pirmą kartą tai girdžiu. Nesu abejinga savo brolio sūnui. Gerbiu ir jos mamą, gal ji kažką sumaišė, aš nežinau. Gal aš kažką sumaišiau, aš net nežinau ar aš parduotuvėj buvau. Esu labai nustebusi, kaip užsipulta, ko nieko nesu padariusi.
Dėl kitų detalių šeimos, taip, aš turiu savo nuomonę, bet tai nėra tas kelias. Gerbiant Oksaną, jos mamą, jos sūnų. Aš tokio kelio nesirinksiu.“
Oksanos pusė
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad O. Pikul Instagram sakė:
„Dar norėjau išeiti papasakoti vieną dalyką, nenoriu nieko moralizuoti, gėdinti ar juodinti. Bet tiesiog noriu pasidalinti situacija, nes kažkaip kas kartą pakraupstu, kad pas mus tarp žmonių yra tas, nežinau net kaip pavadinti – asocialumas, gal „gegutės efektas“, buvimas tarp žmonių“, – kalbėjo O. Pikul.
Pasak jos, viskas įvyko visai netikėtai – jos mama su sūnumi užsuko į parduotuvę, kur netikėtai sutiko vaiko tėvo artimuosius.
„Keletą dienų prieš mano mama su sūnumi užsuko į prekių parduotuvę ir įvyko netikėtas susitikimas. Kas mane seka, žino, kad, deja, bet Dominyko tėtis vengia bendravimo – mato jį vos kartą per metus, porai valandų. Paskambina labai retai, pakalba minutę ar dvi. Jokio išlaikymo, jokio bendravimo, vien vengimas“, – atviravo ji.
Tačiau labiausiai moterį sukrėtė ne tai.
„Kai atrodo, kad gražiai gyvenanti šeima – jo sesė, mama – turėtų parodyti bent šiek tiek žmogiškumo... O vietoje to – praeina pro Dominyką kaip pro svetimą, net nepasisveikina. Dar atsisuka ir pasižiūri. Wow“, – pasakojo Oksana.
Anot jos, net per šventes sūnus iš tėvo ar jo šeimos nesulaukia nė sveikinimo.
„Nei per Kalėdas, nei per kitas šventes – jokios žinutės, jokio dėmesio. Tokie „gegučiukai“. Galite sakyti, kad nepastebėjote ar nepažinote, bet juk tai vaikas“, – pabrėžė atlikėja.
Kraujo ryšys nepadeda
Galiausiai Oksana pasidalijo platesniu apmąstymu apie šeimos ryšius:
„Moralės jokios nebus. Toks gyvenimas – kraujo ryšys nepadeda. Net artimiausias gali tapti pats svetimiausias. O svetimas žmogus – artimas iki negalėjimo. Kurkite ryšį, bendrumą, nes tai labai svarbu. Jeigu jums ne – sėkmės ateityje, kad vaikai nenusisuktų.“
Įrašą Oksana baigė su jai būdingu atvirumu ir stipriu charakteriu:
„Aš tai tokia su charakteriu. Būčiau aš ėjusi pro šalį, bet nepergyvenkite – aš irgi praeisiu pro jus kaip pro nepažįstamus.“
