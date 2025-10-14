Oksana Pikul nebegali tylėti apie Simo Jasaičio šeimos elgesį: „Moralės jokios nebus“

Įrašais O. Pikul sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nebegali tylėti apie Simo Jasaičio šeimos elgesį
„Dar norėjau išeiti papasakoti vieną dalyką, nenoriu nieko moralizuoti, gėdinti ar juodinti. Bet tiesiog noriu pasidalinti situacija, nes kažkaip kas kartą pakraupstu, kad pas mus tarp žmonių yra tas, nežinau net kaip pavadinti – asocialumas, gal „gegutės efektas“, buvimas tarp žmonių“, – kalbėjo O. Pikul.
Pasak jos, viskas įvyko visai netikėtai – jos mama su sūnumi užsuko į parduotuvę, kur netikėtai sutiko vaiko tėvo artimuosius.
„Keletą dienų prieš mano mama su sūnumi užsuko į prekių parduotuvę ir įvyko netikėtas susitikimas. Kas mane seka, žino, kad, deja, bet Dominyko tėtis vengia bendravimo – mato jį vos kartą per metus, porai valandų. Paskambina labai retai, pakalba minutę ar dvi. Jokio išlaikymo, jokio bendravimo, vien vengimas“, – atviravo ji.
Tačiau labiausiai moterį sukrėtė ne tai.
„Kai atrodo, kad gražiai gyvenanti šeima – jo sesė, mama – turėtų parodyti bent šiek tiek žmogiškumo... O vietoje to – praeina pro Dominyką kaip pro svetimą, net nepasisveikina. Dar atsisuka ir pasižiūri. Wow“, – pasakojo Oksana.
Anot jos, net per šventes sūnus iš tėvo ar jo šeimos nesulaukia nė sveikinimo.
„Nei per Kalėdas, nei per kitas šventes – jokios žinutės, jokio dėmesio. Tokie „gegučiukai“. Galite sakyti, kad nepastebėjote ar nepažinote, bet juk tai vaikas“, – pabrėžė atlikėja.
Kraujo ryšys nepadeda
Galiausiai Oksana pasidalijo platesniu apmąstymu apie šeimos ryšius:
„Moralės jokios nebus. Toks gyvenimas – kraujo ryšys nepadeda. Net artimiausias gali tapti pats svetimiausias. O svetimas žmogus – artimas iki negalėjimo. Kurkite ryšį, bendrumą, nes tai labai svarbu. Jeigu jums ne – sėkmės ateityje, kad vaikai nenusisuktų.“
Įrašą Oksana baigė su jai būdingu atvirumu ir stipriu charakteriu:
„Aš tai tokia su charakteriu. Būčiau aš ėjusi pro šalį, bet nepergyvenkite – aš irgi praeisiu pro jus kaip pro nepažįstamus.“
