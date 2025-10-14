Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Oksana Pikul nebegali tylėti apie Simo Jasaičio šeimos elgesį: „Moralės jokios nebus“

2025-10-14 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 10:50

Dainininkė ir verslininkė Oksana Pikul atvirai pasidalijo jautria istorija apie sūnaus Dominyko tėvą bei jo šeimos elgesį. Savo „Instagram“ istorijose ji papasakojo, kad Dominyko tėtis Simas Jasaitis jau kurį laiką vengia bendravimo su sūnumi, o neseniai įvykęs netikėtas susitikimas su jo giminaičiais ją tiesiog pribloškė.

31

Įrašais O. Pikul sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Nebegali tylėti apie Simo Jasaičio šeimos elgesį

„Dar norėjau išeiti papasakoti vieną dalyką, nenoriu nieko moralizuoti, gėdinti ar juodinti. Bet tiesiog noriu pasidalinti situacija, nes kažkaip kas kartą pakraupstu, kad pas mus tarp žmonių yra tas, nežinau net kaip pavadinti – asocialumas, gal „gegutės efektas“, buvimas tarp žmonių“, – kalbėjo O. Pikul.

Pasak jos, viskas įvyko visai netikėtai – jos mama su sūnumi užsuko į parduotuvę, kur netikėtai sutiko vaiko tėvo artimuosius.

„Keletą dienų prieš mano mama su sūnumi užsuko į prekių parduotuvę ir įvyko netikėtas susitikimas. Kas mane seka, žino, kad, deja, bet Dominyko tėtis vengia bendravimo – mato jį vos kartą per metus, porai valandų. Paskambina labai retai, pakalba minutę ar dvi. Jokio išlaikymo, jokio bendravimo, vien vengimas“, – atviravo ji.

Tačiau labiausiai moterį sukrėtė ne tai.

„Kai atrodo, kad gražiai gyvenanti šeima – jo sesė, mama – turėtų parodyti bent šiek tiek žmogiškumo... O vietoje to – praeina pro Dominyką kaip pro svetimą, net nepasisveikina. Dar atsisuka ir pasižiūri. Wow“, – pasakojo Oksana.

Anot jos, net per šventes sūnus iš tėvo ar jo šeimos nesulaukia nė sveikinimo.

„Nei per Kalėdas, nei per kitas šventes – jokios žinutės, jokio dėmesio. Tokie „gegučiukai“. Galite sakyti, kad nepastebėjote ar nepažinote, bet juk tai vaikas“, – pabrėžė atlikėja.

Kraujo ryšys nepadeda

Galiausiai Oksana pasidalijo platesniu apmąstymu apie šeimos ryšius:

„Moralės jokios nebus. Toks gyvenimas – kraujo ryšys nepadeda. Net artimiausias gali tapti pats svetimiausias. O svetimas žmogus – artimas iki negalėjimo. Kurkite ryšį, bendrumą, nes tai labai svarbu. Jeigu jums ne – sėkmės ateityje, kad vaikai nenusisuktų.“

Įrašą Oksana baigė su jai būdingu atvirumu ir stipriu charakteriu:

„Aš tai tokia su charakteriu. Būčiau aš ėjusi pro šalį, bet nepergyvenkite – aš irgi praeisiu pro jus kaip pro nepažįstamus.“

kėdainiai
kėdainiai
2025-10-14 11:06
vyrai, nebūkit kaip simas ir neimkit kekšių į žmonas, paleiskit jas kur joms vieta, gatvėse
Bobutė
Bobutė
2025-10-14 11:05
O ką Oksanėlė galvojo, kada Simuką nuo šeimos plėšė. Dabar nori, kad šis kitaip elgtųsi? ,,Nieks kits čia nekalts, mergužėle, tu pati. Muzikantai, polkų!"
kaip šauksi taip atsilieps
kaip šauksi taip atsilieps
2025-10-14 11:35
vaje kokia ponia tapo moraliste, kad gali net kitus su žemem sumalti, o ne pagalvoja kad kitiems gal tikrai nemalonu ir nesinori jokiu reikalu tureti po tokio purvo pylimo ant ju, matyt ponia pamiršo kiek juodino vyra, sakoma kaip šauksi taip ir atsilieps, o vaikas kokios šeimos aplinkoje auga toks ir tampa, kažin ar labai jau morališka ta aplinka...
