Kovotojas Arnoldas Misiūnas su žmona Urte laukiasi antro vaiko

A. Misiūno žmona socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo šilta šeimos nuotrauka, kurioje užfiksuota ji kartu su vyru, jų pirmagimiu ir dvejais Urtės vaikais iš praeitų santykių.
Pora laukiasi antrojo vaikelio
Nuotraukoje Urtė vilki baltą, trumpą suknelę, subtiliai išryškinančią jos nėščiosios pilvuką. Pora švelniai susikibusi rankomis, o tarp jų tvyrantis artumas liudija nuoširdų džiaugsmą dėl dar vieno laukiamo šeimos nario.
„Dar daugiau chaoso, dar daugiau ašarų, dar daugiau bemiegių naktų, dar daugiau juoko, dar daugiau meilės, dar daugiau apsikabinimų, dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau Mūsų“, – po nuotrauka rašė Urtė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad A. Misiūnas su žmona Urte praėjusių metų lapkritį susilaukė pirmagimio.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!