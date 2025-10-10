Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Kovotojas Arnoldas Misiūnas su žmona Urte laukiasi antro vaiko

2025-10-10 14:18
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-10 14:18

Vos tik spėjęs pasidžiaugti tėvystės džiaugsmais, 29-erių kovotojas Arnoldas Misiūnas kartu su žmona Urte Misiūniene išgyvena džiaugsmingą etapą. Praėjus mažiau nei metams po pirmagimio gimimo, šeima pasidalijo džiugia žinia – netrukus jų namuose skambės dar vienas mažylio juokas, nes pora laukiasi antrojo vaikelio.

Arnoldas Misiūnas su mylimąja Urte

Vos tik spėjęs pasidžiaugti tėvystės džiaugsmais, 29-erių kovotojas Arnoldas Misiūnas kartu su žmona Urte Misiūniene išgyvena džiaugsmingą etapą. Praėjus mažiau nei metams po pirmagimio gimimo, šeima pasidalijo džiugia žinia – netrukus jų namuose skambės dar vienas mažylio juokas, nes pora laukiasi antrojo vaikelio.

0

A. Misiūno žmona socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo šilta šeimos nuotrauka, kurioje užfiksuota ji kartu su vyru, jų pirmagimiu ir dvejais Urtės vaikais iš praeitų santykių.

Pora laukiasi antrojo vaikelio

Nuotraukoje Urtė vilki baltą, trumpą suknelę, subtiliai išryškinančią jos nėščiosios pilvuką. Pora švelniai susikibusi rankomis, o tarp jų tvyrantis artumas liudija nuoširdų džiaugsmą dėl dar vieno laukiamo šeimos nario.

„Dar daugiau chaoso, dar daugiau ašarų, dar daugiau bemiegių naktų, dar daugiau juoko, dar daugiau meilės, dar daugiau apsikabinimų, dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau Mūsų“, – po nuotrauka rašė Urtė.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad A. Misiūnas su žmona Urte praėjusių metų lapkritį susilaukė pirmagimio.

