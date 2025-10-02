Oksana Pikul atskleidė, kokią grožio procedūra atliko: išsidavė, ar skaudėjo

Oksana Pikul savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru darytu prieš veidrodį, jau po procedūros. Moteris šiuo įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pasirodė po procedūros
Žinoma nuomonės formuotoja, dainininkė bei verslininkė Oksana Pikul nuolat socialiniuose tinkluose pasidalina įvairiomis grožio paslaptimis.
Šį kartą moteris pasirodė po lūpų putlinimo procedūros.
Šalia nuotraukos Oksana rašo:
„Labai patenkinta sutvarkytom lūpom! Mano rekomendacijos! Laukiu vėl vizito nes labai patiko!“.
Nors procedūra gali pasirodyti nemaloni, naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Oksana Pikul, moteris atsivėrė, ar procedūra skausminga.
„Man asmeniškai ji neskausminga“, – sakė Oksana.
