TV3 naujienos > Žmonės

Oksana Pikul atskleidė, kokią grožio procedūra atliko: išsidavė, ar skaudėjo

2025-10-02 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 19:40

Žinoma nuomonėa formuotoja, verslininkė bei dainininkė Oksana Pikul ne kartą yra pavadinta viena gražiausių moterų Lietuvoje. Moteris nuolat pasidalina savo užburiančio grožio kadrais bei paslaptimis, o šį kartą pasidalino procedūra, kurią atliko visai neseniai.

Oksana Pikul (Nuotr. asmeninio albumo ir socialinių tinklų)

5

Oksana Pikul savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru darytu prieš veidrodį, jau po procedūros. Moteris šiuo įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pasirodė po procedūros

Žinoma nuomonės formuotoja, dainininkė bei verslininkė Oksana Pikul nuolat socialiniuose tinkluose pasidalina įvairiomis grožio paslaptimis.

Šį kartą moteris pasirodė po lūpų putlinimo procedūros.

Šalia nuotraukos Oksana rašo:

„Labai patenkinta sutvarkytom lūpom! Mano rekomendacijos! Laukiu vėl vizito nes labai patiko!“.

Nors procedūra gali pasirodyti nemaloni, naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Oksana Pikul, moteris atsivėrė, ar procedūra skausminga.

„Man asmeniškai ji neskausminga“, – sakė Oksana.

Nu šita
Nu šita
2025-10-02 19:52
Tiek per visus galus padaryta per savo karjerą, kad jau niekas šitai aviai neskauda
Atsakyti
fd
fd
2025-10-02 19:45
pyzda sena, grozio jai reikia
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
