Lietuvis ir ukrainietė „TikTok“ renka tūkstantines peržiūras: atskleidė sėkmės paslaptį

Tomas ir Daryna dar tik neseniai pradėjo kurti turinį Tiktok. Nepaisant to, ne vienas jų vaizdo įrašas susilaukia dešimčių tūkstančių peržiūrų. Ten jie pasakoja istorijas apie santykius, kultūrinius skirtumus, profesinio gyvenimo detales. Plačiau apie visa tai papasakoti jie sutiko ir naujienų portalui tv3.lt
Pirmas įspūdis ir romantiška akimirka
Daryna neslėpė, kad pirmas įspūdis apie Tomą buvo kiek netikėtas. Pasak pašnekovės, sutikusį jį šokių aikštelėje, kai treneriai pasiūlė sudaryti šokių porą, ji įsivaizdavo viską kitaip.
„Iš pradžių žiūrėjau labai skeptiškai, nes kaip šokių partnerio norėjau aukšto blondino, o Tomas turėjo ilgus rudus plaukus. Atrodė visai ne taip, kaip įsivaizdavau savo partnerį. Tačiau kai jis mane pirmą kartą apkabino, pajutau ramybę ir tvirtumą – supratau, kad taip, su juo rasiu bendrą kalbą tiek šokiuose, tiek gyvenime. Tas pirmas momentas pakeitė viską“, – sakė ji.
Tačiau Tomą Daryna sužavėjo beveik iš karto.
„Man ji iškart pasirodė labai charizmatiška ir stipri asmenybė. Nors pradžioje mūsų šokimas kartu nebuvo sklandus, bet iš karto supratau, kad tikrai norėčiau būti su ja vienoje komandoje“, – prisiminė jis.
Šokėja papasakojo, kad nepaisant pirmo įspūdžio, pajuto iš partnerio dėmesį ir pagarbą, kuri ir patraukė.
„Labai stipriai įstrigo Tomo kvapas, jo stilius, kaip jis rengėsi, o svarbiausia – kaip jis elgėsi su manimi. Jo dėmesys ir pagarba sukūrė jausmą, kad esu ypatinga. Būtent tai tapo ta kibirkštimi, iš kurios viskas užsimezgė“, – kalbėjo Daryna.
Neilgai trukus, įsiplieskė jausmai. Anot Tomo, suartėti privertė akimirka aistringame šokyje.
„Po pirmo pasibandymo mes dar nestojome į porą, bet nusprendėme kartu pasitreniruoti. Treniruotės dažniausiai vykdavo vėlai vakare, ir salėje likdavome tik dviese. Vieną kartą šokant tango, tam tikroje vietoje susitiko mūsų žvilgsniai – būtent tada ir įsižiebė viltis. Po savaitės jau oficialiai sustojome į porą ir pradėjome draugauti“, – dėstė šokėjas.
Kultūriniai skirtumai
Atsikrausčiusi iš Ukrainos Daryna iš karto pastebėjo kultūrinius skirtumus. Jos teigimu, nustebino žmonių šaltumas.
„Persikėliau į Lietuvą pas trenerius Donatą ir Liną, taip pat turėjau kitą partnerį. Pirmas įspūdis buvo gana šaltas: man atrodė, kad žmonės čia beveik niekada nesišypso, viskas vyksta labai lėtai, be skubėjimo. Iš pradžių buvo sunku priprasti, bet su laiku supratau, kad tai yra jų gyvenimo ritmas, ramybė. Dabar žiūriu į tai visai kitaip – jaučiu, kad ši šalis suteikė man labai daug stabilumo ir balanso“, – pastebėjo ji.
Kultūrinius skirtumus santykiuose įžvelgė ir Tomas: save laiko daug ramesniu.
„Daryna yra labai emocionali – jeigu bent truputį supyksta, iškart pradeda kalbėti greitai ir garsiai. Kartais net nežinau, ar tai tik jos būdas, ar apskritai visų ukrainiečių bruožas. O aš, kaip lietuvis, esu daug ramesnis, dažniausiai stengiuosi reaguoti santūriai. Šitie skirtumai kartais sukelia juokingų situacijų, bet kartu ir papildo mūsų santykius – emocijos susitinka su ramybe“, – kalbėjo jis.
Pašnekovė išskyrė ir kitą skirtumą tarp Lietuvos ir Ukrainos žmonių. Anot šokėjos, Lietuvoje yra daugiau laisvės.
„Ukrainoje aš buvau įpratusi, kad žmonės sako tai, ką galvoja, kartais net per tiesmukai, arba už nugaros tave teisia. Taip pat mes labai prietaringi, tikime bloga akimi, įvairiais ženklais. Atvykusi į Lietuvą pajutau visiškai kitokią atmosferą – čia yra daug daugiau laisvės, atrodo, kad niekas negali tavęs įžeisti ar primesti nuomonės.
Lietuvoje jaučiuosi priimta, o šokėjų bendruomenė tapo viena gražiausių mano gyvenimo dalių. Toks palaikymas ir vienybė, kokią gavau čia, mane nustebino. Ukrainoje, ypač Kyjive, atmosfera yra visai kitokia – ten daugiau konkurencijos, mažiau bendrystės. Čia jaučiu, kad žmonės tikrai nori padėti ir džiaugtis vieni kitų sėkme“, – džiaugėsi šokėja.
Vaizdo įrašams pasitelkia marketingo žinias
Neseniai pradėję kurti turinį Tiktok partneriai sakė, kad sėkmė internete – nėra atsitiktinumas. Kurdama vaizdo įrašus Daryna pasitelkia ir žinias iš savo išsilavinimo.
„Aš žinojau, kad mums pavyks. Esu marketingo ir socialinių medijų marketingo specialistė, todėl jau seniai turėjau šią idėją. Supratau, kad mūsų gyvenimas, treniruotės ir kelionės yra labai įdomus turinys, ir tiesiog atėjo laikas tai parodyti. Tai nebuvo atsitiktinumas, o sąmoningas sprendimas.
Visi mūsų vaizdo įrašai yra suplanuoti. Mes turime aiškią viziją ir tikslą, į kurį einame“, – pasakojo mergina.
Nors abu jie mėgaujasi vaizdo įrašų kūrimu, pasak Tomo, didžiausias tikslas yra susijęs su šokių karjera.
„Mūsų pagrindinis tikslas – tapti pasaulio čempionais. Didžiausia svajonė – kad sportiniai šokiai kada nors taptų olimpine sporto šaka. Tai ne tik siekis dėl titulų – tai aistra, gyvenimo būdas ir noras parodyti pasauliui šokių grožį.
Turinio kūrimas internete yra tarsi „side quest“, kuris leidžia garsinti šokius, mūsų vardus ir pasidalinti džiaugsmu su žmonėmis, bet tikra magija visada vyksta salėje, kiekviename pasirodyme ir kiekvienoje treniruotėje“, – kalbėjo Tomas.
Patarimai pradedantiesiems šokėjams
Pora davė ir patarimų žmonėms, norintiems pradėti gyvenimą sieti su šiuo sportu.
„Šokiai yra gyvenimo stilius, ir visada verta pabandyti. Tai ne tik judesiai ar treniruotės – šokiai suteikia neįtikėtiną patirtį, stiprina kūną, formuoja gražią laikyseną, ugdo discipliną, psichiką ir pasitikėjimą savimi. Be to, šokių pasaulis dovanoja nuostabią bendruomenę, draugystes ir galimybes keliauti. Jei svajojate apie šokius – tiesiog ženkite pirmą žingsnį“, – ragino pašnekovė.
Jos partneris pridėjo, kad nors pradžia gali būti sunki, įsivažiavus į ritmą galima surasti tikrą gyvenimo džiaugsmą.
„Sunkiausia yra pradėti, bet malonumą iš šokių galima pajusti iš karto. Kai tik judesys sutampa su muzika, atsiveria tikra laimė. Todėl svarbiausia šokti ne dėl kitų, o dėl savęs. Svarbu nebijoti, neapsiriboti ir tiesiog pabandyti – tik taip atrasi, kiek džiaugsmo gali duoti šokiai.
Šokiai – tai ne tik technika ir kūryba, bet ir fizinis aktyvumas, kuris stiprina kūną, gerina ištvermę, koordinaciją ir laikyseną. Be to, jie padeda atskleisti savirealizaciją – aukščiausią dalyką pagal Maslow poreikių piramidę. Pradėkite, ir netrukus pamatysite, kad šokiai gali tapti ne tik hobiu, bet ir tikra aistra, suteikiančia energijos ir džiaugsmo kiekvienai dienai“, – kalbėjo Tomas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!