M.A.M.A. apdovanojimuose – pokyčiai: Martynas Tyla siunčia 2 svarbias žinias visiems

Prodiuseris atskleidė, kad prie nominacijų sąrašo šiais metais prisideda dvi naujos kategorijos. Anot jo, toks pokytis sulaukė teigiamos reakcijos iš skirtingų žanrų muzikos bendruomenių.
„Apdovanojimuose pagrindinė naujiena yra tokia, kad bus yra įtrauktos dvi naujos nominacijos. Tai metų metalo grupę ir metų džiazas. Tai reiškia, kad automatiškai praplečiame auditoriją, pristatome plačiau visuomenei. Aišku, tai vyko visą laiką, bet galbūt siauresniame rate. Dabar išeiname į platesnį pristatymą.
Manau, kad tai bus geras žingsnis – jau sulaukiame labai teigiamų tiek sunkiosios muzikos, tiek džiazo bendruomenių atsiliepimų. Jie džiaugiasi, nes puikiai supranta, kad jų muzika bus skleidžiama plačiau Lietuvoje, ne tik mėgėjų rate“, – džiaugėsi jis.
Prie renginio prisidės „Grammy“ organizatoriai
M. Tyla taip pat priminė, kad šis renginys yra ypatingas.
„Taip pat reikia pasakyti, kad šie apdovanojimai yra jau 15-ieji. Drąsiai galime teigti, jog tai – ilgiausiai vykstantys nepriklausomi Lietuvos muzikos apdovanojimai“, – sakė pašnekovas.
Kalbėdamas apie apdovanojimus, jis prasitarė ir apie dar vieną stebinantį dalyką: prie organizavimo prisideda išskirtiniai žmonės.
„Šiandien žmonės pripratę prie įvairių efektų, todėl nebėra prasmės pabrėžti, kad M.A.M.A. apdovanojimuose naujovės atsiranda pirmiausia, o tik vėliau jas perima kiti. Galiu pasakyti, kad prie šių apdovanojimų dirba žmonės, kurie prisideda ir prie Amerikos „Grammy“ ceremonijos. Kol kas negaliu atskleisti paslapties, bet tai tiesiogiai susiję su šou programa“, – atskleidė prodiuseris.
Nepaisant to, pasak Martyno, svarbiausia dalykas – Lietuvos muzikos atlikėjai.
„Vis dėlto, pagrindinis akcentas yra atlikėjai. Jie scenoje pristatys tai, ką nuveikė per metus, atliks populiariausias savo dainas ir kūrinius – būtent dėl jų mes visi ir susirinksime“, – sakė jis.
Kaip bilietus pirkti saugiai
Prodiuseris taip pat prisiminė ir parėjusių metų įvykius, kai sukčiai mėgino žmonėms pardavinėti netikrus bilietus. Anot jo, yra būdų apsisaugoti.
„Manau, kad tokia tendencija pasitaiko visuose populiariuose renginiuose, tad tikimybė egzistuoja. Šiandien startavo oficiali bilietų prekyba, todėl siūlau bilietus įsigyti kuo anksčiau – taip bus ir pigiau, ir užtikrinčiau. Po naujųjų metų bilietai, tikėtina, brangs, nes poreikis visada būna didžiulis.
Mes visada peržiūrime salės užimtumą, o likus nedaug laiko iki renginio, priklausomai nuo šou detalių, kartais pavyksta atlaisvinti papildomų vietų. Tačiau svarbiausia – bilietus pirkti tik iš oficialių svetainių. Jokie perpardavinėtojai, socialinių tinklų skelbimai ar „lapeliai“ prie arenos nėra saugūs“, – tikino vyras.
Pasak pašnekovo, tikriausia emocija juntama dalyvaujant gyvai, tačiau žiūrint per televizoriaus ekraną – taip pat galima tikėtis puikaus šou.
„Pirmiausia, gyvai atvykę žmonės patirs tikrą emociją, kurios neįmanoma perteikti ekrane. Jei kas nors dar niekada nėra buvęs, tik žiūrėjęs per televiziją, šįkart labai siūlyčiau atvykti ir pamatyti viską gyvai.
O laukti galima puikios nuotaikos ir geriausių, populiariausių Lietuvos atlikėjų pasirodymų“, – teigė M. Tyla.
Nuomonė apie kultūros ministrą ir mitingą
Jis taip pasisakė, ką mano apie naująjį kultūros ministrą I. Adomavičių. Prodiuserio teigimu, kardinalių pokyčių nesitiki.
„Šiuo klausimu negaliu daug pasakyti, nes jo nepažįstu. Nors kadaise teko šiek tiek susitikti, manau, reikėtų klausti, kodėl jis čia ir ką veikia, bet galutiniai sprendimai priklauso ne tik nuo ministro, o ir nuo aukštesniųjų valdžios atstovų. Kultūros rinkai vis tiek teks dirbti ir bendradarbiauti. Ministerijoje dirba puikūs specialistai, kurie tvarko reikalus ir padės naujajam ministrui. Programos tęstinumas yra užtikrintas, todėl per pusmetį ar metus radikalių pokyčių nebus".
Nepaisant to, jį džiugina kultūros bendruomenės vienybė.
„Labai džiugina, kad menininkai – tiek aktoriai, tiek muzikai atlikėjai – išreiškia savo nepasitenkinimą, nes tokia veikla yra labai reikalinga. Norėtųsi, kad tokios akcijos vyktų dažniau, net kai tai liečia mokestinius ar kitus aktualius klausimus. Per pastarąjį mėnesį jau vyko kelios protesto akcijos.
Tikiuosi, kad auganti karta supras, jog galima eiti į gatves, išreikšti savo nuomonę ir aiškiai pasakyti, ką galvoja. Galbūt tai iš karto nieko nepakeis, bet ateityje valdžios atstovai pamąstys apie pasekmes, jei veiks ne taip. Tokiu būdu sekančiuose rinkimuose jų sprendimai gali būti vertinami kitaip“, – dėstė mintis jis.
Įspūdinga ceremonija vasario 20 – osios vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje
Vasario 20 dieną organizatoriai kvies į įsimintiną vakarą didžiausioje šalies arenoje. Žiūrovų lauks dinamiška ir emocijų kupina apdovanojimų ceremonija, kurioje bus pagerbti geriausi metų muzikos kūrėjai, o žiūrovus džiugins įspūdingi pasirodymai, rašoma pranešime spaudai.
Šou kūrimo darbai jau vyksta keletą mėnesių – prie jo dirba stipriausi Lietuvos scenografai, garso, šviesų ir specialiųjų efektų profesionalai. Šių metų scenografija žada nustebinti net visko mačiusius žiūrovus, o scenoje pasirodys ryškiausios pastarųjų metų muzikos žvaigždės.
„Tai, ką kuriame 15-ąjai apdovanojimų ceremonijai yra iššūkis visai kūrybinei komandai. Labai džiaugiamės plačiu ryškiausių šalies dainininkų sąrašu, kurie surengs pasirodymus unikalioje „M.A.M.A.“ scenoje. Juokaujame, kad bus sunku tilpti Kauno „Žalgirio“ arenoje su tokiu kiekiu idėjų ir pasirodymų sprendimų, bet darome viską, kad metus apžvelgiantis šou nepaliktų abejingų“, – teigia ceremonijos prodiuseriai.
Didžiausias vakarėlis Kaune po ceremonijos
Neatsiejama apdovanojimų dalimi kiekvienais metais tampančios oficialios „M.A.M.A.“ dūzgės suburs pramogų pasaulio atstovus ir muzikos melomanus į specialiai vienam vakarui kuriamą naktinį klubą Kauno centre, viešbutyje „Moxy“. Unikaliai formuojamose erdvėse skambės įvairių žanrų muzika, o prie vakarėlio organizavimo prisidės ryškiausių sostinės klubinių naktų organizatoriai.
Be to, pirmieji 300 įsigijusių bilietus į apdovanojimų „M.A.M.A.“ ceremoniją į dūzges pateks nemokamai.
„M.A.M.A.“ ceremonijos užkulisiuose – šalies kultūros atstovų konferencija
Renginio išvakarėse, vasario 19 – 20 dienomis „Žalgirio“ arenoje asociacija „Metų muzikos apdovanojimai“ surengs ir regionų kultūros centrų atstovų konferenciją, kurioje dvi dienas aptarinės kultūros ekosistemą, dalinsis gerosiomis praktikomis ir išgirs įvairių kultūros atstovų pranešimus.
Šia konferencija siekiama sukurti platformą, leidžiančią regionuose plėtoti kokybiškų renginių spektrą ir tapti svarbiais kultūros židiniais.
Prieš pat apdovanojimų iškilmes – jubiliejinis Raudonasis kilimas
Neatsiejama apdovanojimų ceremonijos dalimi vasario 20-ąją taps „M.A.M.A.“ Raudonasis kilimas, kuriuo žengs rekordinis skaičius šalies muzikos, kultūros ir pramogų pasaulio atstovų. Ši apdovanojimų ceremonijos dalis kiekvienais metais sulaukia nemažiau dėmesio ir apkalbų nei pagrindinė apdovanojimų ceremonija.
Bilietų prekyba į svarbiausius šalies muzikos apdovanojimus „M.A.M.A.“, kurie įvyks 2026 metų vasario 20 dieną startuoja šiandien. Bilietus įsigyti galima Bilietai.lt ir muzikosapdovanojimai.lt. Pirmi 300 įsigijusių bilietus turės galimybę patekti į ceremonijos dūzges nemokamai.
