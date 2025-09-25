Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Aistė Katlerė ir Gelminė Stonkė pranešė liūdną žinią: „Atsiprašome“

2025-09-25 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 09:25

Žinomos nuomonės formuotojos ir tinklalaidės „Čia tik tarp mūsų“ vedėjos Aistė Katlerė ir Gelminė Glemžaitė-Stonkė pasidalino netikėta žinia. Jos atskleidė, kad nebelieka jų kuriamos tinklalaidės.

Iš Aistės Katlerės ir Gelminės Stonkės – netikėta žinia: „Atsiprašome“ (Nuotr. BNS foto)

Žinomos nuomonės formuotojos ir tinklalaidės „Čia tik tarp mūsų" vedėjos Aistė Katlerė ir Gelminė Glemžaitė-Stonkė pasidalino netikėta žinia. Jos atskleidė, kad nebelieka jų kuriamos tinklalaidės.

4

Apie tai jos paskelbė socialiniame tinkle Instagram, paviešindamos vaizdo įrašą.

Nebelieka tinklalaidės

Nors vos prieš kelias dienas moterys skelbė apie naujojo tinklalaidės sezono pradžią, dabar jos socialiniuose tinkluose pasidalijo kitokia žinia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kas tikrai galėjo pasibaigti privačiu pokalbiu ar susitikimu, pavirto į didelį skandalą ir dramą, tai turbūt buvo apkalbėta visose platformose, per pastarąsias dienas apie save išgirdome daug baisių dalykų“, – kalbėjo Aistė.

„Nusprendėme nebetęsti mūsų podcasto ir atsiprašome visų žiūrovų, kurie labai laukė“.

Per itin trumpą laiką moterų vaizdo įrašas sulaukė beveik 100 tūkst. peržiūrų ir gausybės komentarų su liūdesiu bei palaikymu.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 19 d. buvo pranešta, kad naujame tinklalaidės sezone nebelieka Vitos Žibos.

