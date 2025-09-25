Aistė Katlerė ir Gelminė Stonkė pranešė liūdną žinią: „Atsiprašome“

Apie tai jos paskelbė socialiniame tinkle Instagram, paviešindamos vaizdo įrašą.
Nebelieka tinklalaidės
Nors vos prieš kelias dienas moterys skelbė apie naujojo tinklalaidės sezono pradžią, dabar jos socialiniuose tinkluose pasidalijo kitokia žinia.
„Kas tikrai galėjo pasibaigti privačiu pokalbiu ar susitikimu, pavirto į didelį skandalą ir dramą, tai turbūt buvo apkalbėta visose platformose, per pastarąsias dienas apie save išgirdome daug baisių dalykų“, – kalbėjo Aistė.
„Nusprendėme nebetęsti mūsų podcasto ir atsiprašome visų žiūrovų, kurie labai laukė“.
Per itin trumpą laiką moterų vaizdo įrašas sulaukė beveik 100 tūkst. peržiūrų ir gausybės komentarų su liūdesiu bei palaikymu.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad rugsėjo 19 d. buvo pranešta, kad naujame tinklalaidės sezone nebelieka Vitos Žibos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!