Išrinkus naują Lietuvos kultūros ministrą nebegali tylėti: žinomi žmonės išėjo į gatves

Akimirkomis iš mitingo jie dalijosi socialiniuose tinkluose.
Dalyvavo garsūs kultūros veidai
Proteste dalyvavo garsi dainininkė Inga Jankauskaitė. Prie įrašo iš protesto ji trumpai parašė: „SVARBU“.
Vėliau ji pasidalijo ir dar viena nuotrauka. Joje garsus aktorius Viačeslavas Mickevičius-Slavka laiko plakatą su užrašu: „Vilniaus elito pažibos aukštakulniai“.
Susirinkusią gausią minią įamžino ir proteste dalyvavęs humoristas, laidų vedėjas Mantas Stonkus.
Mitinge dalyvavo ir grupės 8 kambarys atlikėjas Deividas Alejūnas. Prie pasidalinto įrašo jis rašė: „YRA LABAI BLOGAI“.
Vaizdo įrašu pakeliui į protestą pasidalijo ir laidų vedėja Ugnė Siparė. Ji atskleidė, ką galvoja apie naują ministrą.
„Kaip ir visi normalūs žmonės prisižiūrėjau vakar vaizdų su nauju Kultūros ministru. Ir žinokit, mane taip užpykdė, taip užsiundė, ir taip užnervino, kad šiandien ryte sakiau, kad man dzin, kad vakar 23 h grįžau iš filmavimo. Šiandien ryte atsikėliau ir lekiu prie Prezidentūros į mitingą. Nes vau...“, – sakė ji, prie įrašo prirašiusi „Tikiuosi, jūs jau ten!“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
NEJUOKINKIT
Ten ne žinomi žmonės, ten subininės LT propagandos ruporai, kurie minta iš sistemos delno.