Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
18
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Išrinkus naują Lietuvos kultūros ministrą nebegali tylėti: žinomi žmonės išėjo į gatves

2025-09-25 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 11:00

Šiandien, rugsėjo 25-ąją Daukanto aikštėje vyko kultūros bendruomenės protestas prieš prezidento Kultūros ministru paskirtą Ignotą Adomavičių. Proteste dalyvavo ir savo nuomonę reiškė žinomi žmonės.

Šiandien, rugsėjo 25-ąją Daukanto aikštėje vyko kultūros bendruomenės protestas prieš prezidento Kultūros ministru paskirtą Ignotą Adomavičių. Proteste dalyvavo ir savo nuomonę reiškė žinomi žmonės.

REKLAMA
18

Akimirkomis iš mitingo jie dalijosi socialiniuose tinkluose.

Dalyvavo garsūs kultūros veidai

Proteste dalyvavo garsi dainininkė Inga Jankauskaitė. Prie įrašo iš protesto ji trumpai parašė: „SVARBU“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vėliau ji pasidalijo ir dar viena nuotrauka. Joje garsus aktorius Viačeslavas Mickevičius-Slavka laiko plakatą su užrašu: „Vilniaus elito pažibos aukštakulniai“.

REKLAMA
REKLAMA

Susirinkusią gausią minią įamžino ir proteste dalyvavęs humoristas, laidų vedėjas Mantas Stonkus.

REKLAMA

Mitinge dalyvavo ir grupės 8 kambarys atlikėjas Deividas Alejūnas. Prie pasidalinto įrašo jis rašė: „YRA LABAI BLOGAI“.

Vaizdo įrašu pakeliui į protestą pasidalijo ir laidų vedėja Ugnė Siparė. Ji atskleidė, ką galvoja apie naują ministrą.

„Kaip ir visi normalūs žmonės prisižiūrėjau vakar vaizdų su nauju Kultūros ministru. Ir žinokit, mane taip užpykdė, taip užsiundė, ir taip užnervino, kad šiandien ryte sakiau, kad man dzin, kad vakar 23 h grįžau iš filmavimo. Šiandien ryte atsikėliau ir lekiu prie Prezidentūros į mitingą. Nes vau...“, – sakė ji, prie įrašo prirašiusi „Tikiuosi, jūs jau ten!“.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Sukilo Klumpakojyno žvaigždės
Sukilo Klumpakojyno žvaigždės
2025-09-25 11:09
Nebegali tylėti:DDDDDDD
NEJUOKINKIT
Ten ne žinomi žmonės, ten subininės LT propagandos ruporai, kurie minta iš sistemos delno.
Atsakyti
ispejimas
ispejimas
2025-09-25 11:16
tie 'zinomi zmones', kurie nedalyvaus proteste, ateityje negaus valdisku uzsakymu irgi visu televiziju eterio beigi radio laiko. visi skubiai i protesta!!!:):)
Atsakyti
man patinka ministras
man patinka ministras
2025-09-25 11:27
Senelis nebuvo komunistas, o anūkėlis tikėkimės nebus leftistas ir bent jau neįžeidinės mūsų kultūros garsenybių. Jis pats, studijuodamas čiurlionkėje, matyt nesitikėjo, kad gerovės valstybėje jam teks duoną užsidirbti makaronų gamyba. Taigi nearti dirvonai, nes liberalfašizmui nebuvo reikalingos nei mokyklos, nei ligoninės, nei kultūra paprastiems žmonėms. seniau būtų taip elgiamasi su kultūra ir nepopuliarinama per televiziją, tai apie Pliseckają ir Ščedriną būnų žinoję nebent Aukštadvario apylinkių žvejai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų