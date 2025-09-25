Adomavičius neatsako, ar atvyks į kultūros bendruomenės protestą

„Tikrai nežinau, kaip šiandien bus su visa programa Seime, tai matysime“, – ketvirtadienį LRT Radijui sakė I. Adomavičius.
Tiesa, jis pažymėjo esantis pasiruošęs susitikti su bendruomenės nariais ateityje.
„O ateityje tikrai susitiksiu su visais bendruomenės nariais, stengsiuosi susitikti su visais, kurie išreikš norą susitikti ir vystyti dialogą“, – pridūrė jis.
Šalies vadovui Gitanui Nausėdai patvirtinus „Nemuno aušros“ deleguotą Ignotą Adomavičių kultūros ministru, tokiu sprendimu pasipiktinę kultūros sektoriaus atstovai bei jų rėmėjai ketvirtadienį renkasi į protestą Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros.
Kaip skelbta anksčiau, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą paskirtas partijos narys I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.
Trečiadienį paskirtoji premjerė Inga Ruginienė susitiko su kultūros bendruomenės atstovais aptarti jų nuogąstavimų dėl Kultūros ministerijos perdavimo „aušriečiams“. Vyriausybės vadovė sakė ketinanti ieškoti kompromiso, atsižvelgti į kultūros bendruomenės poziciją ir nuomonę, formuojant būsimo ministro politinę komandą.
Vis dėlto, kultūros bendruomenės atstovai patikino, jog protestas, nepaisant to, vis tiek įvyks.
ELTA primena, kad trečiadienio vakarą prezidentas G. Nausėda paskyrė Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių naujaisiais Vyriausybės nariais.
