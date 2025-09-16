Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mantas Stonkus ryžosi itin jautriam žingsniui: išgirdus sunku sulaikyti ašaras

2025-09-16 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 15:55

Palaikymą tokiu būdu išreikšti Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamai herojei Orestai panoro gausus organizacijos veiklą palaikantis būrys, įveikęs simbolinius 5 kilometrus maratone.

Mantas Stonkus ir Oresta (tv3.lt fotomontažas)
42

Palaikymą tokiu būdu išreikšti Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamai herojei Orestai panoro gausus organizacijos veiklą palaikantis būrys, įveikęs simbolinius 5 kilometrus maratone.

REKLAMA
0

Dalyvavo ilgamečiai fondo bendruomenės nariai: Donatas Montvydas, Sergej Maslobojev, Simona ir Arvydas Šikšniai, Gabrielius Liaudanskas – Svaras su sužadėtine Simona, Ernestas Česonis, Marius Jovaiša, Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė, Diana Zagainova, Stanislavas Stavickis – Stano, Henrikas Vikšraitis. Prie bėgikų būrio prisijungė ir Sandra Šernė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svajonė – skristi oro balionu

Po bėgimo fondo komanda Orestą nudžiugino įteikdami jos svajonę – vos sustiprės – ji galės patirti skrydį oro balionu, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

Rimanto Kaukėno paramos fondo akimirkos
(42 nuotr.)
(42 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rimanto Kaukėno paramos fondo akimirkos

Toks merginos noras buvo dar prieš susergant klastinga liga, tačiau įgyvendinti šio troškimo ji nespėjo. Vėžys smogė merginai tuo metu, kai jos gyvenime buvo pilna veiksmo – mokslai, būreliai, susitikimai su draugais ir spalvingas laisvalaikis. Visus šiuos dalykus pakeitė ligoninės sienos ir varginantis bei sunkus gydymas.

REKLAMA

Vos kelios dienos iki maratono Orestai sukapsėjo paskutiniosios chemoterapijos lašai, tad labai simboliška, jog sekmadienį sostinėje vykusiame bėgime R. Kaukėno paramos fondo komanda nubėgtus kilometrus skyrė būtent šiai herojei. Linkėdami kuo stipriausios sveikatos ir dar daugiau svajonių išsipildymo, palaikymo plojimais visi paminėjo Orestos gydymo pabaigą.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš pat finišą mergina prisijungė prie fondo bendruomenės bėgikų ir simboliškai, padedama steigėjo Rimanto Kaukėno ir dainininko Donato Montvydo, kirto finišo liniją drauge su visais APLENKIME VĖŽĮ komandos nariais.

„Jausti palaikymą yra labai svarbu – tai yra svarbu ne tik einant gydymo keliu, kuris manyje dar labiau pažadino norą gyventi, drąsiai eiti ten, kur noriu, tačiau ir pabaigus gydymą. Grįžimas į įprastą gyvenimą nėra lengvas po tokių išgyvenimų, bet tikiu, kad su artimųjų ir visų, kurie siunčia šilčiausias mintis palaikymu, tikrai pavyks tai padaryti sklandžiai“ – kalbėjo Oresta.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Susitikimas su komiku Mantu Stonkumi – dar viena Orestos svajonė

Aktyvi ir komunikabili fondo herojė, rašydama laišką fondui su savo svajone, patirti skrydį oro balionu, atskleidė, jog žavisi komiko, laidų vedėjo Manto Stonkaus asmenybe. Pasak Orestos – pozityvumas ir gebėjimas net ir į rimčiausias gyvenimo situacijas pažvelgti per humoro prizmę, esą suteikia stiprybės.

REKLAMA

Mantas Stonkus, sužinojęs šią fondo kovotojos svajonę, nedvejodamas sutiko prisijungti prie labdaringo bėgimo, tačiau maratono išvakarėse susirgo.

„Dėl mūsų herojės labiausiai skauda širdį. Galbūt galėtume nuotoliu susiskambinti, o kai pasveiksiu – nuvyksiu su Oresta susitikti asmeniškai“, – fondo komandai rašė M. Stonkus.

Įveikusi distanciją R. Kaukėno fondo bendruomenė išpildė ne tik Orestos svajonę patirti skrydį oro balionu, įteikdami simbolinį dovanų kuponą, tačiau ir nustebino, suorganizavusi virtualų skambutį su ją įkvepiančiu žinomu komiku. Visiems stebint ir su jauduliu braukiant ašaras, Oresta kalbėjo su M. Stonkumi, kuris linkėjo merginai neprarasti pozityvumo, degančio jos akyse ir dar kartą prižadėjo, jog vos pasveiks – atvyks su Oresta susitikti ir pabendrauti asmeniškai.

REKLAMA

„Tokie susitikimai ir palaikymo bei padrąsinimo žodžiai mūsų herojams yra neįtikėtinai svarbūs ir reikšmingi, suteikiantys jėgų nepasiduoti kovoje. Gera matyti Orestos šypseną, ekrane išvydus jos mylimą žinomą žmogų, kurio veiklą ji stebi, kuriuo žavisi. Esame labai dėkingi ir laimingi, kad galime suteikti džiaugsmą“ – su dėkingumu kalbėjo fondo steigėjas Rimantas Kaukėnas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai, galite aukodami šiais rekvizitais:

Rimanto Kaukėno paramos grupė

Įm. kodas: 302721009

PVM kodas: LT100011960710

Sąskaitos nr.: LT147290099086499744

Paskirtis: PARAMA

„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ veikia nuo 2012 m. ir padeda onkologinėmis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams. Šio fondo tikslas – palengvinti gyvybiškai pavojingomis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų naštą, padėti išgyventi sunkios diagnozės traumą, ilgą gijimą, suteikti vaikų gyvenimui šviesos pildant jų svajones. Su rėmėjų pagalba „Rimanto Kaukėno paramos grupė“ aprūpina vaikus reikalinga medicinine įranga, nekompensuojamais medikamentais, padeda įgyvendinti svarbius gydymus ir operacijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų