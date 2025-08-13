Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Stano gavo netikėtą žinutę iš ESO: „Iš karto puoliau skambinti namo, žiūrėti gal kas sudegė“

2025-08-13 17:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 17:13

Dainininkas bei muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano paviešino, kokį laišką gavo iš „Elektros skirstymo operatoriaus“ (ESO). Žinutėje nurodoma, kad namuose esanti saulės elektrinė leistina generuoti galia buvo viršyta.

Dainininkas bei muzikos prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano paviešino, kokį laišką gavo iš „Elektros skirstymo operatoriaus“ (ESO). Žinutėje nurodoma, kad namuose esanti saulės elektrinė leistina generuoti galia buvo viršyta.

REKLAMA
7

Žinomas vyras ESO gautą žinutę paviešino socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Gavo žinutę iš ESO

Stanislavas Stavickis-Stano iš ESO gavo žinutę, kurioje nurodyta, kad leistina generuoti galia, kurios jis įsipareigojo neviršyti, yra 9,8 kW. Pranešime teigiama, kad praėjusią savaitę Stano ją viršijo – generuota net 21,204 kW galia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„ESO!!!

Parašė man, kad mano 10kw saulės elektrinė pradėjo generuoti tiek elektros, kaip koks mini branduolinis reaktorius.

REKLAMA
REKLAMA

Na ką aš. Iš karto puoliau skambinti namo, žiūrėti gal kas sudegė, gal dar kokia nelaimė.

ESO, kaip visada, ragelio nekelia, nieko nepaaiškina.

Kas ten per chebra dirba... Atrodo pasodino mano 7 metų Joaną ir liepė visiems vartotojams ką nors gražaus parašyti. „Laba diena, jūsų elektrinė padidėjo penkiasdešimt kartų.“

REKLAMA

Man įdomu, ar jie pasiūlys kokią nuolaidą už ateinančią sąskaitą savo vartotojams. Nu tipo, „atsiprašom, pridarėm nesąmonių, štai jums 10 proc. nuolaida. Išskaičiuosim iš direktoriaus algos“, – rašė žinomas vyras.

Primename, kad ESO trečiadienį atsiprašė gaminančių vartotojų: dalis per klaidą gavo pranešimus dėl viršytos galios.

REKLAMA
REKLAMA

Pateikė atsiprašymą

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atsiprašo gaminančių vartotojų, kurie per klaidą gavo pranešimus dėl viršytos leistinos generuoti galios. Laiškai išsiųsti automatizuotai dėl sistemoje įvykusios klaidos. ESO koreguoja procesus, kad daugiau ši klaida nepasikartotų – perspėjimus dėl viršytos galios tikrins specialistai.

„Atsiprašome mūsų klientų – gaminančių vartotojų – už klaidingą informaciją ir sukeltus rūpesčius. Jei gavote pranešimą apie viršytą galią, prašome jį ignoruoti. ESO savo ruožtu koreguoja procesus, kad klaida, kurią lėmė netiksliai suveikusi automatinė laiškų generavimo sistema, nepasikartotų“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak ESO atstovės, laiškų siuntimas klientams yra robotizuotas. Dėl klaidos elektroninių laiškų generavimo ir išsiuntimo sistemoje trečiadienį netikslūs pranešimai apie viršytą galią išsiųsti apie 80 tūkst. klientų.

„ESO specialistai operatyviai sureagavo ir užfiksavo klaidą. Nuo šiol procesas yra pakeistas – pranešimus tikrins specialistai. Tikslią informaciją apie viršytą galią išsiųsime kitą savaitę, kai surinksime ir atnaujinsime informaciją“, – informuoja ESO atstovė.

ESO primena, kad informaciją apie leistiną generuoti galią galima pasitikrinti ESO savitarnoje.

Lietuvoje yra daugiau kaip 150 tūkst. gaminančių vartotojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų