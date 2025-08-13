Stano gavo netikėtą žinutę iš ESO: „Iš karto puoliau skambinti namo, žiūrėti gal kas sudegė“

Žinomas vyras ESO gautą žinutę paviešino socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Gavo žinutę iš ESO
Stanislavas Stavickis-Stano iš ESO gavo žinutę, kurioje nurodyta, kad leistina generuoti galia, kurios jis įsipareigojo neviršyti, yra 9,8 kW. Pranešime teigiama, kad praėjusią savaitę Stano ją viršijo – generuota net 21,204 kW galia.
„ESO!!!
Parašė man, kad mano 10kw saulės elektrinė pradėjo generuoti tiek elektros, kaip koks mini branduolinis reaktorius.
Na ką aš. Iš karto puoliau skambinti namo, žiūrėti gal kas sudegė, gal dar kokia nelaimė.
ESO, kaip visada, ragelio nekelia, nieko nepaaiškina.
Kas ten per chebra dirba... Atrodo pasodino mano 7 metų Joaną ir liepė visiems vartotojams ką nors gražaus parašyti. „Laba diena, jūsų elektrinė padidėjo penkiasdešimt kartų.“
Man įdomu, ar jie pasiūlys kokią nuolaidą už ateinančią sąskaitą savo vartotojams. Nu tipo, „atsiprašom, pridarėm nesąmonių, štai jums 10 proc. nuolaida. Išskaičiuosim iš direktoriaus algos“, – rašė žinomas vyras.
Primename, kad ESO trečiadienį atsiprašė gaminančių vartotojų: dalis per klaidą gavo pranešimus dėl viršytos galios.
Pateikė atsiprašymą
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) atsiprašo gaminančių vartotojų, kurie per klaidą gavo pranešimus dėl viršytos leistinos generuoti galios. Laiškai išsiųsti automatizuotai dėl sistemoje įvykusios klaidos. ESO koreguoja procesus, kad daugiau ši klaida nepasikartotų – perspėjimus dėl viršytos galios tikrins specialistai.
„Atsiprašome mūsų klientų – gaminančių vartotojų – už klaidingą informaciją ir sukeltus rūpesčius. Jei gavote pranešimą apie viršytą galią, prašome jį ignoruoti. ESO savo ruožtu koreguoja procesus, kad klaida, kurią lėmė netiksliai suveikusi automatinė laiškų generavimo sistema, nepasikartotų“, – sako ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Pasak ESO atstovės, laiškų siuntimas klientams yra robotizuotas. Dėl klaidos elektroninių laiškų generavimo ir išsiuntimo sistemoje trečiadienį netikslūs pranešimai apie viršytą galią išsiųsti apie 80 tūkst. klientų.
„ESO specialistai operatyviai sureagavo ir užfiksavo klaidą. Nuo šiol procesas yra pakeistas – pranešimus tikrins specialistai. Tikslią informaciją apie viršytą galią išsiųsime kitą savaitę, kai surinksime ir atnaujinsime informaciją“, – informuoja ESO atstovė.
ESO primena, kad informaciją apie leistiną generuoti galią galima pasitikrinti ESO savitarnoje.
Lietuvoje yra daugiau kaip 150 tūkst. gaminančių vartotojų.
