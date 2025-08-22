Stano paskelbė naujieną: artimieji turėjo vieną griežtą reikalavimą

Klipą dainai sukūrė pats Stano, tiksliau jo vadovaujamas dirbtinis intelektas, rašoma pranešime spaudai.
Klipas, kaip ir pridera DI kuriamiems vaizdams, kelia didžiulę nuostabą. Nieko panašaus nufilmuoti gyvai neįmanoma. Net ir labai kukli bei itin atitolusi nuo scenarijaus reali jo versija kainuotų daugybę pinigų, laiko ir nervų.
„Pirmą kartą dariau tokį klipą. Užtruko, kol išmokau sėkmingai dirbti su DI programomis, o tada jau buvo nebesunku. Dabar, jei reikėtų, panašų klipą per dieną sukurčiau. Jei yra norinčių, kreipkitės“, – šypsosi Stano.
Kantriausių klipo „Vasaros naktys“ žiūrovų pabaigoje laukia ir staigmena: vienintelis be DI pagalbos sukurtas vaizdas.
„Pažiūrėkite iki galo ir pamatysite, kas yra kas“,– intrigavo Stano.
Naujos dainos muziką sukūrė ne DI, o vienas geriausių Lietuvos popkompozitorių Deivydas Zvonkus.
Jį ir Stano sieja ilgametė draugystė, kuriuos negali sugriauti neisudaužyti automobiliai, nei aštrios vienas kitam socialiniuose tinkluose laidomospašaipos.
„Dalis žmonių įsitikinę, kad mano ir Zvonkaus santykiai – blogi, bet čia tapati dalis, kuri mano, kad DI sukurti vaizdai yra realybė“, – sako Stano.
Tiesa, klipas „Vasaros naktys“ neapgautų net ir didžiausių lengvatikių. Jame parodytas ganėtinai įprastas žmogaus gyvenimo kelias.
Net galėtume sakyti: tradicinė vyro ir moters meilės istorija. Galėtume, jei nebūtų vieno bet... Pagrindiniai istorijos herojai yra ne žmonės, o... šunys.Vienas jų, bordenkolio veislės patinas, yra Stano šeimos šuo Burdonas.
Tiksliau pagal jį DI sukurtas personažas. „Burdonas yra mūsų šeimos narys, jis užaugo drauge su vaikais.
Sakoma, kad šeimininkas ir jo šuo laikui bėgant supanašėja. Nežinau, kiek jis panašus į mane išoriškai, bet vidumi mes tikrai kažkuo panašūs. Jo išraiškinga mimika ir kartais beveik žmogiškas elgesys ir įkvėpė sukurti šį klipą. Nors dauguma jame rodomų patirčių šuns gyvenimui visiškai nebūdingos, mano gyvenime jos visos buvo. Tai galima sakyti, kad Burdonas klipe yra mano alter ego“, – pasakojo Stano.
Jis prisipažino ilgai dvejojęs, ar įtraukti į vaizdo klipą sceną, kuriame Burdono išrinktoji patenka į ligoninę ir jai nustatoma itin sunki liga. „Ilgokai svarstęs, vis dėl to įdėjau tą jautrią vietą į klipą, juk gyvenimas – ne tik džiaugsmas, vynas ir karuselės.
Savo kailiu tuo įsitikinau. Artimieji, kurie matė klipą dar gamybos procese, turėjo tik vieną, bet griežtą reikalavimą: jame negali mirti nė vienas šuo. Pasistengiau, kad viskas baigtųsi gerai. Mano kurtoje realybėje herojai gyvena ilgai ir laimingai“, – sako Stano.
