Stano paviešinta Zvonkaus nuotrauka prajuokino ne vieną: „Jaučiu teks trečią kartą vesti“

Šiandien Stanislavas Stavickis-Stano, savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotaikingu įrašu. Nuotraukoje matomas vyras persirengęs moterimi, o geriau įsižiūrėjus, galima įžvelgti, jog tai Deividas Zvonkus.
Stano rašo: „Jaučiu teks trečią kartą vesti...“
Sulaukė didelio dėmesio
Komentarų skiltyje Stano pateikia dar vieną nuotrauką.
Po šiuo nuotaikingu ir linksmu įrašu, Stano sulaukė daugiau nei 2 tūkst. „patinka“ bei daugiau nei 200 komentarų.
Viena moteris komentaruose rašo: „Zvonkė, kad pasikeitusi...tokia išgražėjus.... tokia...suvyriškejus...“
Dar vienas komentatorius rašo: „Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja“.
Trečia komentatorė juokiasi: „Vyrai, nesnauskit, svajonių moteris“.
