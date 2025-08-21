Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Stano paviešinta Zvonkaus nuotrauka prajuokino ne vieną: „Jaučiu teks trečią kartą vesti“

2025-08-21 18:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 18:40

Atlikėjas Stanislavas Stavickis, geriau žinomas, kaip Stano, šiandienos įrašu, kuriame puikuojasi žinomas vyras, prajuokino ne vieną.

Atlikėjas Stanislavas Stavickis, geriau žinomas, kaip Stano, šiandienos įrašu, kuriame puikuojasi žinomas vyras, prajuokino ne vieną.

2

Šiandien Stanislavas Stavickis-Stano, savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotaikingu įrašu. Nuotraukoje matomas vyras persirengęs moterimi, o geriau įsižiūrėjus, galima įžvelgti, jog tai Deividas Zvonkus.

Stano rašo: „Jaučiu teks trečią kartą vesti...“

Sulaukė didelio dėmesio

Komentarų skiltyje Stano pateikia dar vieną nuotrauką.

Po šiuo nuotaikingu ir linksmu įrašu, Stano sulaukė daugiau nei 2 tūkst. „patinka“ bei daugiau nei 200 komentarų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viena moteris komentaruose rašo: „Zvonkė, kad pasikeitusi...tokia išgražėjus.... tokia...suvyriškejus...“

Dar vienas komentatorius rašo: „Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja“.

Trečia komentatorė juokiasi: „Vyrai, nesnauskit, svajonių moteris“.

