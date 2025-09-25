Ukraina įgyvendino tai, ką numatė Trumpo strategija

Antradienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad Rusijos ekonomika yra laisvo kritimo būsenoje, ir aukštai įvertino Ukrainos galią. Šis pareiškimas liudija didžiausią D. Trumpo užsienio politikos pokytį.
Kas daro įspūdį Trumpui?
Leidinyje pažymima, kad D. Trumpo aukštas Ukrainos karinių pastangų įvertinimas yra susijęs su tuo, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos sugebėjo numalšinti neseniai įvykusį staigų rusų puolimą bei sukėlė okupantams didelių nuostolių. Taip pat yra informacijos, kad Rusijos armijos, kariaujančios prieš ukrainiečius, gretose pastebimas didelio masto dezertyravimas.
Tokios sėkmės istorijos sudaro bendrą vaizdą, ir tie, kurie geriausiai pažįsta Baltųjų rūmų vadovą, kartais sako, kad būtent tokios geros naujienos daro didžiausią įtaką jo mąstymui.
„Tačiau, matyt, didžiausią įtaką D. Trumpui padarė dar viena Ukrainos karinė misija toli nuo fronto linijos“, – spėjo leidinys.
Trumpas planavo, o ukrainiečiai įvykdė?
Kalbama apie tai, kad nuo rugpjūčio pradžios Ukraina aktyvino tolimus smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vien per pastarąjį laikotarpį buvo atakuota mažiausiai 16 iš 38 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų, o tai lėmė degalų trūkumą ir staigų eksporto sumažėjimą.
Dėl eksporto sumažėjimo Kremlius praranda pinigus, reikalingus karui su Ukraina.
O būtent tai – Rusijos naftos eksporto ribojimas – buvo pagrindinė D. Trumpo strategija. Jis įvedė papildomus prekybos muitus Indijai dėl to, kad ji perka naftą iš Rusijos. Europos Sąjunga taip pat pažadėjo greičiau panaikinti embargo Rusijos kuro importui, reaguodama į Baltųjų rūmų spaudimą.
„The Telegraph“ pažymėjo, kad tai aiškiai parodo, jog D. Trumpo strategija pradeda duoti vaisių ir pabrėžė, kad „Ukrainai ir Europai patenkintas JAV prezidentas – tai gerai“.
Tuo tarpu, kol dėl griežtų Vakarų sankcijų ir lėšų trūkumo Rusijai bus sunkiau greitai persiginkluoti, Ukraina siekia padidinti savo gamybą, kad kompensuotų realios JAV paramos trūkumą.
Technologiniai pasiekimai per pastaruosius 3,5 metus leido Kyjivui gaminti didelius kiekius dronų. Yra ir kitų projektų, pavyzdžiui, vietinės gamybos sparnuota raketa „Flamingo“.
Koziriai Zelenskio rankose
Primename, kad per liūdnai pagarsėjusį ginčą Ovaliajame kabinete D. Trumpas Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pareiškė, kad „dabar jis neturi kozirių“.
„Nors tikra karinė pergalė gali likti tik svajone, Ukrainos prezidentas po truputį stiprina savo pozicijas. Ir jis, o dabar galbūt ir D. Trumpas, mano, kad gali pasiekti šią pergalę, jei turės laiko ir tarptautinių sąjungininkų paramą“, – apibendrino „The Telegraph“.
