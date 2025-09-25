Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Karas Ukrainoje

Ketvirtadienio rytą ukrainiečiai numušė Rusijos naikintuvą-bombonešį

2025-09-25 09:08 / šaltinis: BNS
2025-09-25 09:08

Ukrainos oro pajėgos paskelbė anksti ketvirtadienį virš Zaporižios srities numušusios rusų naikintuvą-bombonešį Su-34.

Pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ nurodoma, kad rusų lėktuvas buvo numuštas maždaug 4 valandą.

Tuo metu minimas Su-34 atakavo Zaporižios miestą valdomomis aviacinėmis bombomis, sakoma pranešime.

Atskirame pranešime „Telegram“ ukrainiečių oro pajėgos nurodė, kad rusai praėjusią naktį atakavo Ukrainą 176 dronais ir kad 150 jų buvo numušti ar nepasiekė taikinių.

13 dronų pataikė į objektus aštuoniose vietovėse, dar vienoje vietoje užfiksuotas numušto drono nuolaužų kritimas, sakoma pranešime.

Rusijos pajėgos surengė 582 atakas Zaporižios srityje

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
Per pastarąją parą okupacinės Rusijos pajėgos sudavė 582 smūgius į 12 Zaporižios srities gyvenviečių. Per atakas Vasylivkos ir Polohų rajonuose žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti. 

 Apie tai „Telegram“ tinkle pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas.

Pasak jo, Rusijos kariuomenė surengė vieną aviacijos smūgį Huliaipolėje. Iš viso 393 įvairių tipų dronai buvo nukreipti į Bilenkę, Červonodniprovką, Plavnius, Prymorskę, Huliaipolę, Verbovę, Čarivnę, Mažąją Tokmačką, Novodanylivką ir Ščerbakus. Apie du apšaudymus iš savaeigės artilerijos sistemos MLRS pranešta Novoandrijivkoje ir Poltavkoje. Be to, 186 artilerijos sviediniai pataikė į Červonodniprovką, Plavnius, Huliaipolę, Ščerbakus, Novodanylivką, Mažąją Tokmačką ir Čarivnę. 

Valdžia gavo 35 pranešimus apie gyvenamiesiems pastatams, transporto priemonėms ir infrastruktūros objektams padarytą žalą. 

