Atslenkančią menopauzę „Man-go“ narei Rimai išdavė 2 simptomai: siunčia žinią ne tik moterims, bet ir vyrams

Kalbėdama apie pirmuosius perimenopauzės ženklus, Rima prisiminė įvykį koncerte. Pamiršusi dainos žodžius ji visai nesitikėjo, kad tai – naujo etapo pradžia.
„Pirmuosius simptomus pajutau dar 43-ejų metų. Atsimenu, vasarą vyko grupės „Man-go“ koncertai ir aš pamiršdavau dainų žodžius. Dainų, kurias dainavau 25-erius metus.
Atrodo, nebeįmanoma pamiršti, o man jie dingdavo iš galvos. Galvojau, kad tai galbūt nuovargis, maži vaikai, neišmiegotos naktys. Metų bėgyje aš jau pradėjau ne tik pamiršinėti žodžius, bet ir patirti nepagrįstą nerimą, karščio bangas, nemigą, migreninius galvos skausmus, išsiblaškymą, negebėjimą susikaupti. Kai prasidėjo daugiau simptomų – susirūpinau“, – dalijosi ji.
Pastūmėjo vyro žodžiai
Moteris papasakojo, kad imtis veiksmų pastūmėjo netikėti vyro žodžiai. Nors anot jos, iš pradžių ant jo pyktelėjo, bet vėliau įžvelgė tiesą.
„Praėjusių metų vasarą vyras man sako: „Rima, tu kaip iš medžio iškritusi, kas yra, kas su tavimi vyksta?“ Iš pradžių pyktelėjau, kaip mano artimiausias žmogus gali taip sakyti, juk aš jam pagimdžiau vaikus, juos auginau, puoselėjau šeimą, o jis man taip pasakė... buvo pyktis, šokas, bet kai nusiraminau, supratau, kad jis teisus ir aš tikrai elgiuosi lyg iškritusi iš medžio. Ne tik jam, o ir vaikams kilo toks klausimas“, – sakė Rima.
Vėliau dainininkė pradėjo domėtis šia tema ir suprato svarbių dalykų. Suvokimas jai padėjo pamilti save labiau ir leisti sau pailsėti.
„Kai pagaliau susivokiau, kas su manimi vyksta ir pasidomėjau, supratau, kad perimenopauzė yra neišvengiamas kiekvienos moters etapas. Nubraukiant negatyvius jausmus, galiu drąsiai pasakyti, kad išmokau save mylėti kaip moterį ir suvokti, koks yra moterų unikalumas. Išmokau pasakyti, kad esu pavargusi, kad atėjo metas pailsėti ir dėl to nesijausti nė truputėlio kalta“, – kalbėjo moteris.
Nustebino informacijos stoka
Pasak pašnekovės, besigilinant į moters organizme vykstančius pokyčius, ją nustebino žinių apie tai trūkumas. Ji pastebėjo, kad apie nekalba net gydytojai.
„Mane labai nustebino, lytiniame švietime apie tai nieko nėra. Moterys, kurios neišvengiamai keliaus per šį laikotarpį, yra nesupažindinamos, kas jų laukia.
Mes žinome menopauzę, kaip mitais apipintą: moterys nebeserga mėnesinėmis, bet tada suserga osteoporoze, širdies ligomis, nusilpsta, suglemba – ir tai viskas, gyvenimo pabaiga... o laikotarpis iki to, kai mažėja lytinių hormonų gamyba organizme ir dėl to moteris patiria perimenopauzinius simptomus, bet šį laikotarpį serga mėnesinėmis – nieko nežinoma.
Apie tai su manimi nekalbėjo nei ginekologė, mano šeimos daktarė. Nėra tokio specialisto, kuris galėtų patarti. Tuo tarpu kitose šalyse jau yra perimenopauzės klinikos, akušeriai ginekologai, kurie konsultuoja būtent šiais klausimais“, – pastebėjo dainininkė.
Apie tokius pokyčius ji anksčiau buvo girdėjusi tik iš vyresnių draugių. Tiesa, ji pripažino, kad tuo metu į jas žvelgė keistai, mat pati susidūrusi su panašia patirtimi nebuvo.
„Aš atsimenu prieš 3-4 metus mano vyresnės draugės pasidalindavo, kaip joms svaigsta galva, kaip jos negali eiti į darbą, išdirbti tiek valandų, kiek anksčiau ir sprendimas – antidepresantai. Kita draugė pasakojo, kad ji patirdavo tokias baisias nerimo, panikos atakas, kad negalėdavo išeiti iš namų be vyro. Koks sprendimas? Antidepresantai.
Kai aš pati neturėjau jokios informacijos apie perimenopauzę, man jos atrodė tokios keistos, gal tikrai vertos antidepresantų. Kai aš pati pajutau nerimą, kai man reikėdavo kaip mantrą kartoti, kad su manimi yra viskas gerai, kad mano vaikai yra sveiki, kad mano šeima normali, kad mano draugas man draugiškas, ir tik tada atlikus meditacijas galiu keltis iš lovos – aš net pagalvojusi apie tai nebūčiau“, – neslėpė ji.
Šokiravę komentarai ir žinia vyrams
Neseniai Rima apie savo kūno pokyčius prakalbo viešai. Moteris neslepia, kad ją šokiravo kai kurie komentarai.
„Kai aš pradėjau kalbėti, apie tai, mane nustebino komentarai: viską mes žinom, menopauzė, jai per anksti apie tai kalbėti... bet aš kalbu ne apie tai – kalbu apie perimenopauzę. Tada galvojau, kodėl pas mus Lietuvoje nėra priimta apie tai kalbėti. O todėl, kad mano amžiaus moterys yra pripratusios kentėti, būti nesuprastos, nemylimos, pavargusios, nelaimingos, nervingos.
Reikia sakyti sau – su manimi vyksta normalūs dalykai, tai yra gamta ir tai yra neišvengiama, vietoj jo, kad bėgčiau gaminti vakarienę, reikia atsigulti ant sofos. Moterys bijo, kad mes atimsime galimybę kentėti, jos mėgsta kentėti. Čia toks sadomazochizmas greičiausiai“, – svarstė grupės narė.
Pašnekovė taip pat nusiuntė žinią ir besiskundžiantiems vyrams.
„Vyrams kitaip – jie dirba, nesikamuoja, jų nekamuoja nerimas, baimės, karščio bangos, nemigos, ir jie sako: kodėl tu irgi taip negali? Aš noru pasakyti, kad moterys taip negali, išimčių yra visur, bet didžioji dauguma – negali ir neprivalo“, – sakė ji.
Kas padėjo?
Dainininkė papasakojo, kad padeda suvaldyti perimenopauzės simptomus. Ji išskyrė kelis pagrindinius dalykus.
„Visų pirma, sportas ir judėjimas. Tai tiesiogiai veikia hormoninę sistemą, gamina laimės hormoną, didina raumeninę masę, kai ji natūraliai nyksta. Sportuoju bent 4 kartus per savaitę. Taip pat, svarbus vanduo. Moterys šiame etape pačios pradeda jausti, kaip džiūva oda, gleivinė, burna, akys – natūraliai norisi vandens. Pagrindiniai maisto papildai – omega, magnis, vitaminas D, vitaminas C“, – dalijosi Rima.
Pašnekovė paminėjo ir dar vieną svarbų dalyką, padedantį jaustis gerai – teisingą mitybą.
„Paverčiau baltymus savo geriausiais draugais. Mano kiekvienas valgymas prasideda jais, nes baltymuose esančios amino rūgštys padeda pasigaminti laimės hormonui. Tai yra chemija, ją reikia įsisąmoninti ir praktikuoti. Dienos metu valgau daug baltymų, skaidulų daržovių pavidalų. Nebevartoju jokių pirktinių skaidulų variantų, mano patirtis byloja, kad prisipjausčius įvairiausių spalvų daržovių ir jas valgant – po savaitės žarnynas sugrįžta į savo vėžes.
Nepaisant to, moteris atskleidė, kad dietų nesilaiko, svarbiausia – savijauta ir sveikata.
„Jau metus esu pašalinusi iš savo žodyno ir gyvenimo žodžius dieta, figūra. <...> Dabar mano pagrindinis tikslas yra išlikti sveikai, pasistengti išlaikyti nykstantį raumenyną, kad galėčiau pati fiziškai ir emociškai savimi pasirūpinti. Apie kūno grožį aš negalvoju. Nebeplaku savęs nei dėl nukarusios odos, priaugto lašinuko, raukšlių. Šiuo laikotarpiu jaučiuosi rami ir niekam nieko neskolinga. Manęs nejaudina kitų nuomonė“, – dėstė pašnekovė.
Emocinė sveikata ir palinkėjimas moterims
Pasak jos, šis etapas priverčia ne tik rūpintis savo fizine sveikata, bet atsižvelgti ir į emocinę pusę. Rimos teigimu, tai ji daro ne tik dėl savęs.
„Šiuo laikotarpiu atsisuki į save, pradedi save matyti girdėti, tenkinti organizmo poreikius. Tu nori, kad vaikai turėtų stabilią mamą, neirzlią, nenervingą, neapsiverkusią, nešlapią nuo karščio bangų. Pirmus žingsnius pradedi daryti dėl šeimos, o tada dėl savęs“, – kalbėjo ji.
Rima turėjo ir palinkėjimą kiekvienai moteriai, išgyvenančiai panašius dalykus.
„Norėčiau paskatinti nebetylėti. Pasikalbėti, išsikalbėti, pasakyti, kad yra pavargusios, kad reikia daugiau poilsio. Noriu palinkėti būti savimi pilna koja, nes kai bandome atgauti save, norėdamos įtikti kitiems, galų gale gero iš to nebūna.
Turiu draugių, kurios nejaučia nė vieno perimenopauzės simptomo ir aš už jas taip džiaugiuosi. Sakau: „Merginos, jūs laimėjote loterijoje, reikia šokinėti iš laimės, kad tokia genetika“. Kai aš patiriu beveik visus varginančius, sekinančius simptomus, noriu kitoms tokioms moterims palinkėti stiprybės, meilės sau ir atsisukti į save“, – linkėjo moteris.
