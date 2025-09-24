Gydytoja prisimena, kaip 65 m. dzūkę išplėšė iš mirties nagų: „Buvo labai didelis stresas“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Greitoji lekia su sirena – reiškia, kažkieno gyvybė pakibo ant plauko ir svarbi kiekviena minutė. Kiekviena akimirka buvo svarbi ir Santaros klinikų medikams, iš Varėnos ligoninės į Vilnių pervežantiems 65 metų pacientę, kuriai kraujavo skrandžio opa.
Laimei, Santaros klinikų medikai vežėsi naujoviškai paruošto donoro kraujo, kuris buvo visas, o ne išskirstytas į komponentus – trombocitus, eritrocitus ir plazmą.
„Šitas kraujas išgelbėjo pacientei gyvybę. Buvo labai didelis stresas, nes tikrai pacientės gyvybė kabėjo ant plauko, bet kai jau išgelbėjom ją, tai buvo labai geras jausmas visai komandai“, – pasakoja gydytoja anesteziologė reanimatologė Greta Patapavičiūtė.
Toks būdas – greitesnis
Sulašinti visą kraują, anot Santaros klinikų Kraujo centro vadovės, yra gerokai greičiau, nei jo komponentus.
„Eritrocitų masė, kai mes išskirstom į komponentus, plazmos komponentas, kurį reikėtų atšildyti, tai užtrunka laiko ir dar trombocitų komponentas“, – sako Santaros klinikų Kraujo centro vadovė Lina Kryžauskaitė.
Laikas, jei pacientas smarkiai kraujuoja, yra gyvybiškai svarbus. Sulašinti kraują svarbu per pusvalandį.
„30 minučių ar valandai praėjus išsenka viskas, nebėra, užsiveda masyvus krešėjimo sutrikimas, kada vien jį suvaldyti kraujo neužtenka, reikia pilti krešėjimo faktorių, kitokių vaistų ir tai nėra garantija, kad kažkas pavyks“, – teigia L. Kryžauskaitė.
Nuo gegužės Lietuvoje galima perpilti visą kraują, o ne jo komponentus. Taip, kaip buvo donorystės pradžioje 20 amžiaus antroje pusėje. Tik dabar panaudojamos medicinos naujovės, kad kraujas būtų saugesnis. Pirmiausia atrenkami tam tikri 1-os kraujo grupės donorai.
„Mes tiriam donorus ir vertinam jų antikūnų kiekį, nukreiptą apie kitų grupių kraujo antigenus, kuo jie mažesni, tuo tas donoras yra tinkamesnis“, – pasakoja Santaros klinikų Kraujo centro vadovė.
Atrinktų 1-os grupės donorų kraujas išvalomas nuo leukocitų ir tampa tinkamas bet kokios kraujo grupės žmogui. Ypač tai svarbu, kai paciento kraujo grupė nežinoma.
Nemano, kad tai bus naudinga
Tokį kraują su neišskirstytais komponentais, Kraujo centro manymu, galėtų naudoti greitosios, vykstančios pas stipriai kraujuojančius ligonius. Tiesa, greitosios medicinos pagalbos tarnyba tokiam siūlymui neskuba pritarti.
„Tik pavieniai atvejai pasitaiko per metus, keli, pavadinkim, yra, kur būtų iš tikrųjų naudinga“, – teigia Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas.
Kraujui laikyti reikia 2–6 laipsnių temperatūros, dauguma greitosios automobilių turi tik šildytuvus.
„Kai bus nauji automobiliai, ten bus techninėje specifikacijoje numatyta šaldytuviukai, lyg tai būtų galimybės teikti tokią paslaugą. Bet atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje gydymo įstaigų tinklas yra labai tankus ir pervežimai yra nedideli yra tarp tų atstumų.
Jeigu būtų įdiegta tokia sistema, tai pasunkintų darbą greitosios medikų brigados. Reikėtų mokymus padaryti darbuotojams, kad jie galėtų teikti“, – sako T. Bagdonas.
Sveikatos apsaugos ministrė bent jau kol kas leisti greitosioms perpylinėti kraujo neplanuoja.
