Šiauliuose staiga nusileido karinis sraigtasparnis: priežastis – neeilinė

Juo buvo išgabentas gyvybiškai svarbus donorinis organas, suteiksiantis antrą šansą gyventi sunkiai sergančiam pacientui.
Organų donorystei pasitelktas karinis sraigtasparnis
Tai – pirmasis šiemet atvejis Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, ir ketvirtasis – visoje Lietuvoje, kai donorystės procese buvo pasitelktas sraigtasparnis, pranešė Respublikinė Šiaulių ligoninė.
Tokia pagalba ypač svarbi, nes leidžia organus saugiai ir greitai nugabenti į transplantacijos centrus, kur kiekviena minutė yra lemtinga.
Tokie skrydžiai yra ne tik technologinis ir medicininis iššūkis, bet ir viltingas ženklas visoje Lietuvoje, kad donorystė kuria gyvenimo stebuklus.
Organų donorystė yra ne tik medicininė procedūra, bet ir ypatinga žmogiškumo išraiška. Ji leidžia tęstis gyvybei net tada, kai vienos šeimos gyvenimą paliečia netektis. Donorystės sprendimas reikalauja didžiulės stiprybės – artimieji jį priima pačiomis sunkiausiomis akimirkomis.
Šis pasirinkimas tampa neįkainojama dovana kitiems: tai viltis, galimybė grįžti į kasdienį gyvenimą, išvysti artimuosius, sulaukti ateities planų įgyvendinimo.
Medikai pabrėžia, kad kiekviena tokia procedūra atliekama itin atsakingai – laikantis visų etinių bei medicininių reikalavimų, su gilia pagarba donorui ir jo šeimai.
Nacionalinio transplantacijos biuro koordinatoriai kartu su gydytojais užtikrina, kad organai pasiektų tuos pacientus, kuriems jų labiausiai reikia, ir kad transplantacijos būtų atliekamos nedelsiant.
Lietuvoje transplantacijos laukia 444 žmonės
Šiuo metu transplantacijos laukiančiųjų sąraše yra 444 žmonės, tarp jų – 21 vaikas. Laukiančiųjų eilėje: 132 inkstų, 58 širdies, 6 plaučių, 2 širdies-plaučių komplekso, 3 kasos-inksto komplekso, 103 kepenų ir 140 ragenų transplantacijų.
Kiekviena donorystės istorija tampa ne tik medicinos, bet ir visuomenės vilties ženklu, primenančiu, kad netekties akimirką galima išsaugoti kitą gyvybę.
Respublikinės Šiaulių ligoninės bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą artimiesiems, netekusiems savo brangaus žmogaus.
Jų donorystės sprendimas – didžiulės drąsos, atjautos ir žmogiškumo liudijimas. Tai pasirinkimas, kuris suteikė gyvenimą kitiems ir kurio prasmė išliks kaip gyvybės tęstinumo simbolis.
Kviečiama kiekvieną pritarti donorystei – sutikimą Donoro kortelei galite užpildyti interneto svetainėje www.ntb.lt.
