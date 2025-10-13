Vytenis Partikas apie mažai kam žinomą kitą savo veiklą: „Esu ne tik mokytojas, bet ir patarėjas“

Neseniai socialiniame tinkle Instagram jis pasidalijo įrašu, kuriame atskleidė, kad yra ir mokytojas. Naujienų portalui tv3.lt jis papasakojo, kad šia veikla užsiima jau ne vienerius metus.
„Jau apie penkerius metus mokau plaukų meistrus – tiek pradedančius, tiek jau patyrusius, kurie nori tobulėti. Mano sritis – koloristika: techniniai dažymai, vyriški ir moteriški moduliniai kirpimai, plaukų priauginimas mikro kapsulėmis, ilgalaikis tiesinimas, gydomosios procedūros. Vedu „Master class“ ir kvalifikacijos kėlimo mokymus“, – sakė jis.
Įkvėpimas ir mokinių dėkingumas
Anot Vytenio, ši veikla atėjo natūraliai, o dabar teikia įkvėpimą ir pilnatvę.
„Mokymas man atėjo labai natūraliai – kai pats pasiekiau tam tikrą meistriškumo lygį, atsirado noras dalintis žiniomis. Pamačiau, kaip gera matyti, kai žmogus tavo dėka išmoksta, tobulėja, pasiekia savo tikslus. Tai įkvepia ne mažiau nei kūryba su klientais“, – atviravo jis.
Pasak atlikėjo ir plaukų stilisto, į šį darbą įeina įvairūs dalykai, neretai apimantys platesnes sritis, nei tik technika.
„Tai ne tik darbas – tai mano gyvenimo dalis. Esu ne tik savo srities mokytojas, bet kartais ir gyvenimo patarėjas. Su mokiniais kalbame ne tik apie dažus ar kirpimus, bet ir apie pasitikėjimą, kūrybą, atsakomybę“, – pasakojo Vytenis.
Šiais metais per mokytojo dieną pašnekovas sulaukė ir mokinių dėkingumo, kurį labai vertina.
„Šiemet sulaukiau gėlių iš savo mokinių – atrodytų smulkmena, bet man tai buvo labai jautru ir ypatinga. Tas dėmesys priminė, kad tai, ką darau, turi prasmę. Tikrai geras, nuoširdus jausmas – tai didelis įvertinimas“, – džiaugėsi vyras.
Laiko planavimas ir prisiminimai
Paklaustas, kaip suspėja tiek daug veiklų: tėvystę, dainavimą, darbą, sportą, laisvalaikį, jis išskyrė dalyką, kuris labai padeda.
„Tiesiog reikia mokėti planuoti savo dienotvarkę. Kai darbas patinka, viskas suderinama – ir klientai, ir mokymai, ir asmeninis gyvenimas. Turiu aiškią struktūrą, bet visada palieku vietos kūrybai ir spontaniškumui“, – sakė jis.
Vytenis prisiminė ir laikus, kai pats buvo mokinys. Anot atlikėjo, mokykloje tylus vaikas tikrai nebuvo – dalyvaudavo konkursuose, sulaukdavo laimėjimų.
„Buvau labai aktyvus – dalyvaudavau kultūriniuose, visuomeniniuose renginiuose, organizuodavau koncertus, festivalius. Dainavau, garsinau mokyklos vardą respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Už tą veiklą gavau diplomą ir medalį už mokyklos vardo garsinimą. Mokykla man buvo tikrai kūrybos vieta“, – teigė Vytenis.
Paklaustas, ar prisimena savo paties mokytojus, jis nedvejojo – pagarba ir meilė išliko iki šiol.
„Visada prisimenu. Visi mano mokytojai buvo nuostabūs – labai juos gerbiau, o jie gerbė mane. Neturiu nė vieno, apie kurį galėčiau pasakyti ką nors neigiamo. Iki šiol su pagarba prisimenu jų pastangas, šilumą ir pavyzdį. Jei jie mane matytų šiandien – tikiu, nusišypsotų“, – pasakojo atlikėjas.
