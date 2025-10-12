Krepšinio karjerą sustabdęs Edvinas Šeškus – apie naują etapą ir Giedriaus Savicko žodžius: nepamiršta niekada

Edvinas šiuo metu atstovauja amerikietiško futbolo komandą „Vilnius Iron Wolves“. Pasak jo, šį sprendimą priėmė vedamas smalsumo.
„Kažkada pamačiau, kad Vilniuje žaidžia amerikietišką futbolą. Buvo etapas, kai buvo smalsu išbandyti įvairias sporto šakas ir pajusti, kaip skiriasi viena nuo kitos. Nuėjau į treniruotę – patiko. Kadangi krepšinį esu sustabdęs, galvojau, reikia palaikyti formą ir sudeginti kalorijas, tad kodėl gi ne.
Pradėjo visai neblogai sektis. Treneris paklausė: „Edvinai, gal nori prisijungti prie oficialių rungtynių?“. Taip viskas ir prasidėjo“, – kalbėjo sportininkas.
Sportų skirtumai
Anot pašnekovo, jis, kaip ir dauguma, manė, kad amerikietiškas futbolas yra daug fiziškesnis už krepšinį.
„Galvojau, kad amerikietiškas futbolas daug fiziškesnis, bet kontakto požiūriu, nors stiprų smūgį jauti labai aiškiai, krepšinis kai kuriose situacijose turi dar daugiau kontakto. Žinoma, tai priklauso nuo situacijos, bet apskritai daug panašumų tarp šių sporto šakų, tačiau tuo pačiu yra ir daug skirtumų“, – sakė jis.
Edvinas papasakojo, kad žaisdamas šį sportą tuo mėgaujasi fiziškumu.
„Tas kontaktas man ypač patinka, kai pagauni kamuolį po ilgo sprinto. Man teko kelis kartus per rungtynes pagauti kamuolį – tai puiki emocija. Šalia būna gynėjas, pagauni kamuolį ir lauki kontakto, kol tave nugriaus“, – dalijosi vyras.
Nors E. Šeškus – daugumos žinomas ir atpažįstamas vyras, atėjus į naujojo sporto treniruotes buvo ir jo neatpažinusių.
„Buvo žmonių, kurie nežinojo, kad žaidžiu krepšinį, ir sakė: „Gerai atrodai.“ Pasakiau, kad profesionaliai žaidžiau krepšinį. Gal ir jutimas kamuolio kitoks, bet krepšinis tikrai padėjo šioje sporto šakoje“, – kalbėjo Edvinas.
Atskleidė ateities planus
Jis taip pat atskleidė, ką daryti planuoja su krepšiniu. Anot jo, planų yra daug ir įvairių.
„Planų yra įvairių, todėl niekada nesakau „ne“. Karjeros pabaigos nebuvo paskelbta, tad kitais metais galiu grįžti į aikštelę. Kol kas ilsėsiuosi ir skiriu laiką šeimai, bet po Naujų metų laukia daug planų. Galvoju tiek 3x3, tiek 5x5 žaidimus, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Todėl palaikau formą ir esu pasiruošęs“, – tvirtino pašnekovas.
Nors planas yra grįžti į krepšinį, Edvinas pasidalijo, kad su tam tikromis sąlygomis liktų ir dabartiniame sporte.
„Jeigu amerikietiško futbolo komanda pasiūlytų gerą kontraktą, galvočiau: „Gal lieku.“ Kodėl gi ne?“, – šypsojosi jis.
Skiria laiką šeimai
Šiuo metu vyras didžiąją laiko dalį skiria savo šeimai – žmonai Daliai Belickaitei ir dukrytėms Atėnei ir Mėjai. Pasak pašnekovo, suspėti viską labai padeda dvi mylimos moterys.
„Čia šiaip nuopelnai mano žmonai – tikrai daug padeda, leidžia, ir mano mamai, nes dažnai atvažiuoja iš Prienų į Vilnių, padeda. Didžiausias ačiū mano žmonai ir mano mamai, kad galiu viską išbandyti ir spėti“, – sakė E. Šeškus.
Kalbėdamas apie nelengvą sprendimą sustabdyti krepšinio karjerą, jis papasakojo, kad prie to privedė keli dalykai.
„Viskas susidėjo: buvau truputį pavargęs nuo krepšinio, o dar gimė dukrytė. Kadangi susidėjo keli veiksniai, priėmiau drastišką sprendimą – norėjau pagyventi ir išbandyti kitas sporto šakas, smagiai jas žaisti. Krepšinį žaidžiant to padaryti negalima.
Dabar ir pasurfinau, ir paslidinėjau su snieglente – pradėjau pajusti visus tuos pojūčius, kurių negalėjau patirti žaisdamas krepšinį.
Dabar, kai atsiranda galimybė, jeigu yra šansas kažką išbandyti, aš sutinku, bandau, darau. Nustojau bijoti ir pradėjau daryti“, – teigė sportininkas.
Kūno pokyčiai ir fizinė forma
Jis neslėpė, kad sustabdžius krepšininko karjerą pajuto pokyčius fizinėje formoje.
„Buvo momentas, kai tik pabaigęs sezoną žinojau, kad truputį stabdysiu metus. Tai buvo keturi mėnesiai, kai nieko nedariau – nesportavau, daviau kūnui atsigaudyti. Per tą laiką pridėjau kelis kilogramus“, – šyptelėjo jis.
Nepaisant to, dabar pašnekovas jau yra sugrįžęs į savas vėžias ir teigia besijaučiantis net geriau nei prieš tai.
„Vėl grįžau prie sporto ir sveikos mitybos, ir dabar viskas atstatyta. Puikiai jaučiuosi ir pasiruošęs. Net sakyčiau, kad dabar jaučiuosi geriau nei tada, kai žaidžiau, nes nieko neskauda. Anksčiau, žaidžiant krepšinį, skaudėdavo kelius ir čiurnas – rytą visada buvo skausmas, net ir profesionaliai žaidžiant. Dabar kūno prasme jaučiuosi geriausiai, kiek tik galiu“, – sakė Edvinas.
Didžiausia svajonė – ne sportas
Paklaustas apie didžiausias svajones, jis atviravo, kad tai nėra susiję su jokiu sportu. Pasak jo, siekiamiausias tikslas – jauki sodyba šeimai ir ūkis.
„Tai nėra susiję su sportu, mano svajonė labiau susijusi su šeima – turėti sodybą. Dukrytės auginimas, per šventes visa šeima susirenka kažkur – tai dabar tokios mano svajonės.
Kalbant apie sodybą, žinau, kad kai ją turėsime, bus ir avių, ir alpakų, ir viščiukų. Dukrytės galės augti su gamta, žinoti, kaip gyvūnai gyvena, o ne tik mieste“, – dalijosi jis.
Edvinas papasakojo, kad šie siekiai kilo iš prisiminimų apie savo paties jaunas dienas bei prisiminė garsaus aktoriaus žodžius.
„Tai mano vaikystės svajonės. Nežinau, kai buvau vaikas, dažnai padėdavau tėčio draugams kaime – melždavau karves ir viską. Man tai labai patiko. Mažam kaime žmonės atrodo tikresni, gamta, jokio streso, niekam nieko nereikia įrodinėti. Kaip Giedrius Savickas buvo pasakęs interviu – atvažiuoji į Vilnių, ir visi tokie užsistresavę, lekia, skuba, reikia kažką įrodyti. Todėl viena iš mano svajonių – turėti ramų kaimuką, savo eigą, savo laiką su šeima.
Dabar vyksta procesai – planuojame sodybą. Tikiuosi, kad pavyks, ir ji bus, stovės kažkada tikrai“, – atviravo pašnekovas.
E. Šeškus sakė, kad nors jo žmona Dalia labiau mėgaujasi miesto gyvenimu, dėl sodybos sutinka.
„Žmona sutinka – jos svajonės panašios. Ji labiau miesto žmogus, bet kai papasakoju savo viziją, parodau, kokios galimybės, kad Lietuvoje iki sodybos galima per valandą nuvažiuoti, tai jai irgi patinka“, – kalbėjo sportininkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!