Lietuvoje netrukus pasirodys pirmosios snaigės: atsakė, kokių orų tikėtis

Naujienų portalui tv3.lt anksčiau apie būsimos žiemos orus yra kalbėjęs etnologas Libertas Klimka ir gamtos ženklus stebinti Janina. Jie atskleidė, kad nors tiksliai spręsti dar sunku, tačiau bendrą vaizdą apie žiemą susidaryti jau galima.
Žiema nebus labai šalta
Anksčiau etnologas L. Klimka pasakojo, kad per šv. Mykolą, rugsėjo 29-ąją, lietuviai stebėdavo rytinio vėjo kryptį ir tai, kokia diena pasirodė – apsiniaukusi ar giedra. Šie ženklai parodydavo, kokia bus žiema.
„Protėviai sakydavo, kad reikia iš pat ryto pažiūrėti, iš kur pučia vėjas. Anksčiau manyta, kad jeigu iš vakarų pučia – žiema bus nesunki, su atlydžiais, lietumi, jeigu iš rytų – žiema bus žvarbi, vėjuota, nemaloni, jeigu iš šiaurės – žiema snieginga, šalta, o jeigu iš pietų – tai galima sakyti, kad visai žiemos nebus.
Dar sakydavo, kad jeigu diena giedra – tai žiema bus labai šalta, o jeigu apsiniaukusi – tai laukia šilta žiema, lengva“, – anksčiau spėjimais dalijosi jis.
Taip pat etnologas L. Klimka tąkart atskleidė, kad jis pats stebėjo šv. Mykolo dienos orus.
Anot jo, rūsčios žiemos vertėtų nesitikėti: „Panašu, kad labai šaltos žiemos šiemet nebus.“
Žiema – „rimtesnė nei pernai“
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt gamtos ženklus stebinti Janina pasakojo, kad apie žiemos orus spręsti dar gana anksti. Tąkart ji sakė, kad geriausia spėti apie žiemos orus yra tuomet, kai jau nukrenta visi lapai:
„Apie žiemą dar spręsti gana sunku. Dažniausiai sprendžiu iš nukritusių lapų, o šiemet jie visi dar žali ir keičia spalvas tik palengva. Kaip bus toliau – dar nėra aišku.“
Vis tik taip pat Janina pridūrė, kad panašu, jog ši žiema bus kitokia nei praėjusioji, kurios metu buvo šilta, o sniego sulaukėme nedaug.
„Pagrindiniai paukščiai daug kur vėliau išskrido, o jų skrydis vyko vidutiniame aukštyje dėl to žiema turėtų būti rimtesnė nei pernai. Čia faktas“, – anksčiau sakė ji.
Netrukus pasirodys pirmosios snaigės
Anksčiau taip pat naujienų portalas tv3.lt dalijosi būsimais orais ir pranešė, kad netrukus Lietuvoje pasirodys pirmosios snaigės. Manoma, kad jų sulauksime jau kitą savaitę.
Ketvirtadienį, spalio 9 d. protarpiais palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, dieną pietų, pietvakarių 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s. Naktį +7…+9 °C, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose tik +2…+6 °C, čia dirvos paviršiuje gali būti 0…–4 °C, dieną +12…+16 °C, vėsiausia rytiniuose rajonuose.
Penktadienį, spalio 10 d. lis, gausiau naktį ir rytą, dieną protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s. Naktį +7…+9 °C, šilčiausia pajūryje apie +10…+11 °C, dieną +12…+15 °C.
Šeštadienį, spalio 11-osios naktį palis daugiausia rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais nelis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +3…+7 °C, pajūryje +8…+10 °C, dieną +9…+13 °C.
Sekmadienį, spalio 12 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +3…+6 °C, šilčiausia pajūryje +7…+9 °C, dieną +9…+13 °C.
Pirmadienį, spalio 13-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną, pradedant šiauriniais rajonais, lietaus debesys slinks į pietus. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +2…+5 °C, šilčiausia vakariniuose rajonuose +6…+8 °C, dieną +9…+13 °C.
Antradienį, spalio 14 d. protarpiais palis, bet jau gali pasirodyti ir viena kita šlapia snaigė. Vėjas vakarų 5–10 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 8–13 m/s. Naktį +2…+4 °C, pajūryje +6…+8 °C, dieną +6…+9 °C.
