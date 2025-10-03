Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Atskleidė, kokie orai laukia nuo kitos savaitės ir ko galime tikėtis iš žiemos: parodė pati gamta

2025-10-03 15:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 15:15

Šiuo metu ruduo jau greitai įpusės, o ne vienam smalsu sužinoti, kokie orai dar laukia priešakyje. Į šį klausimą atsakymą jau turi Dzūkijos krašte gyvenanti ir gamtos ženklus nuo vaikystės stebinti Janina.

Ruduo, žiema, asocaityvi nuotr. (nuotr. ELTA/BNS, Robertas Riabovas)
15

Šiuo metu ruduo jau greitai įpusės, o ne vienam smalsu sužinoti, kokie orai dar laukia priešakyje. Į šį klausimą atsakymą jau turi Dzūkijos krašte gyvenanti ir gamtos ženklus nuo vaikystės stebinti Janina.

REKLAMA

Pašnekovė sutiko naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakoti, kokie orai laukia. Pasak jos, visa tai nurodo gamtos ženklai, kuriuos svarbu atidžiai stebėti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Laukia tikras ruduo

Gamtos ženklus stebinti lietuvė pasakojo, kad šiuo metu visi gyvename ir galime džiaugtis paskutinėmis Bobų vasaros dienomis.

REKLAMA
REKLAMA

Ji atskleidė, kad jau po kelių dienų saulę pakeis debesys ir visi pamatys, kaip atrodo tikrasis ruduo.

REKLAMA

„Maždaug nuo pirmadienio, prasidės jau tikras ruduo. Nebus jis toks šaltas, kaip visiems atrodo, bet šaltų rytų bus.

Štai ir šiandien buvo susidūrimas su tokia situacija – įprastai mano vyras arba aš įnešame kabančias vazonines gėles į vidų, o vakar pamiršome, tad ryte jau buvo šaukštai po pietų – vienos dar išsilaikė, o kitos nušalo“, – rytiniu nutikimu pasidalijo Janina.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik, pasak jos, nors daugelį džiugina saulės spinduliai ir šviesios dienos, greitu metu galės pasidžiaugti grybautojai.

„Savaitės bėgyje jau pradės lyti, kaip mes sakome, bus lietaus grybams, tad dzūkai džiaugsis. Aišku, nebus taip, kad mus visiškai semtų lietus, bet šiek tiek jo bus“, – sakė ji.

Po Vėlinių – saulėtos dienos

Pasiteiravus pašnekovės, ko dar galima tikėtis spalio mėnesį, ji nustebino savo pasidalijimu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gamtos ženklus stebinti Janina teigė, kad dėl vėluojančio rudens atėjimo dar galima tikėtis perkūnijos.

„Iš tiesų, koks anksčiau būdavo rugsėjo vidurys, tokia dabar spalio pradžia. Įdomu, kad mes dar ir perkūnijos galime sulaukti, kas yra neįtikėtina“, – sakė ji.

Pasiteiravus, kokie orai laukia per Vėlines ir po jų, pašnekovė teigė, kad per Vėlines galima sulaukti lietaus. Vis tik po jų visi galės vėl pasidžiaugti orais.

REKLAMA

„Po Vėlinių panašu, kad dar sulauksime šiltesnių ir saulėtų dienų“, – pranešė ji.

Žiema – „rimtesnė nei pernai“

Vis tik paklausta apie žiemos orus, gamtos ženklus stebinti lietuvė teigė, kad spręsti dar gana anksti.

Pasak jos, geriausia spėti apie žiemos orus yra tuomet, kai jau nukrenta visi lapai:

„Apie žiemą dar spręsti gana sunku. Dažniausiai sprendžiu iš nukritusių lapų, o šiemet jie visi dar žali ir keičia spalvas tik palengva. Kaip bus toliau – dar nėra aišku.“

Vis tik Janina pridūrė, kad panašu, jog ši žiema bus kitokia nei praėjusioji, kurios metu buvo šilta, o sniego sulaukėme nedaug.

„Pagrindiniai paukščiai daug kur vėliau išskrido, o jų skrydis vyko vidutiniame aukštyje dėl to žiema turėtų būti rimtesnė nei pernai. Čia faktas“, – sakė ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Skubėkite pasimėgauti orais: grįš tikra vasara, tačiau netrukus – pokyčiai
Skubėkite pasimėgauti: grįš tikra vasara, tačiau netrukus – pokyčiai (1)
Ruduo (nuotr. ELTA, BNS)
Lietuvoje jau ėmė raudonuoti medžių lapai: atskleidė, ar tai normalu (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų