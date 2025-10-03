Atskleidė, kokie orai laukia nuo kitos savaitės ir ko galime tikėtis iš žiemos: parodė pati gamta

Pašnekovė sutiko naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakoti, kokie orai laukia. Pasak jos, visa tai nurodo gamtos ženklai, kuriuos svarbu atidžiai stebėti.
Laukia tikras ruduo
Gamtos ženklus stebinti lietuvė pasakojo, kad šiuo metu visi gyvename ir galime džiaugtis paskutinėmis Bobų vasaros dienomis.
Ji atskleidė, kad jau po kelių dienų saulę pakeis debesys ir visi pamatys, kaip atrodo tikrasis ruduo.
„Maždaug nuo pirmadienio, prasidės jau tikras ruduo. Nebus jis toks šaltas, kaip visiems atrodo, bet šaltų rytų bus.
Štai ir šiandien buvo susidūrimas su tokia situacija – įprastai mano vyras arba aš įnešame kabančias vazonines gėles į vidų, o vakar pamiršome, tad ryte jau buvo šaukštai po pietų – vienos dar išsilaikė, o kitos nušalo“, – rytiniu nutikimu pasidalijo Janina.
Vis tik, pasak jos, nors daugelį džiugina saulės spinduliai ir šviesios dienos, greitu metu galės pasidžiaugti grybautojai.
„Savaitės bėgyje jau pradės lyti, kaip mes sakome, bus lietaus grybams, tad dzūkai džiaugsis. Aišku, nebus taip, kad mus visiškai semtų lietus, bet šiek tiek jo bus“, – sakė ji.
Po Vėlinių – saulėtos dienos
Pasiteiravus pašnekovės, ko dar galima tikėtis spalio mėnesį, ji nustebino savo pasidalijimu.
Gamtos ženklus stebinti Janina teigė, kad dėl vėluojančio rudens atėjimo dar galima tikėtis perkūnijos.
„Iš tiesų, koks anksčiau būdavo rugsėjo vidurys, tokia dabar spalio pradžia. Įdomu, kad mes dar ir perkūnijos galime sulaukti, kas yra neįtikėtina“, – sakė ji.
Pasiteiravus, kokie orai laukia per Vėlines ir po jų, pašnekovė teigė, kad per Vėlines galima sulaukti lietaus. Vis tik po jų visi galės vėl pasidžiaugti orais.
„Po Vėlinių panašu, kad dar sulauksime šiltesnių ir saulėtų dienų“, – pranešė ji.
Žiema – „rimtesnė nei pernai“
Vis tik paklausta apie žiemos orus, gamtos ženklus stebinti lietuvė teigė, kad spręsti dar gana anksti.
Pasak jos, geriausia spėti apie žiemos orus yra tuomet, kai jau nukrenta visi lapai:
„Apie žiemą dar spręsti gana sunku. Dažniausiai sprendžiu iš nukritusių lapų, o šiemet jie visi dar žali ir keičia spalvas tik palengva. Kaip bus toliau – dar nėra aišku.“
Vis tik Janina pridūrė, kad panašu, jog ši žiema bus kitokia nei praėjusioji, kurios metu buvo šilta, o sniego sulaukėme nedaug.
„Pagrindiniai paukščiai daug kur vėliau išskrido, o jų skrydis vyko vidutiniame aukštyje dėl to žiema turėtų būti rimtesnė nei pernai. Čia faktas“, – sakė ji.
