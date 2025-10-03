Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orai subjurs: kai kur Lietuvą plaus smarkus lietus, permainos prasidės netrukus

2025-10-03 10:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-03 10:07

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose skelbia, kad artimiausiomis dienomis Lietuvą pasieks aktyvi ciklonų sistema. Vyraus stipresni vėjai, sulauksime lietaus. Visgi nors vyraus krituliai, sulauksime šiltesnių orų tiek dienomis, tiek ir naktimis. 

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose skelbia, kad artimiausiomis dienomis Lietuvą pasieks aktyvi ciklonų sistema. Vyraus stipresni vėjai, sulauksime lietaus. Visgi nors vyraus krituliai, sulauksime šiltesnių orų tiek dienomis, tiek ir naktimis. 

2

E. Latvėnaitė praneša, kad iki šeštadienio vakaro Lietuva bus anticiklono Petralilly II-osios vakarinėje dalyje. Todėl vyraus šaltesni ir sausesni orai

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gana neramūs orai laikysis Viduržemio regione ir Britų salyne, todėl sinoptikė įspėja keliaujančiuosius šiomis kryptimis pasidomėti, kokie vyraus orai bei atkreipti dėmesį į tarnybų perspėjimus. 

„Viduržemio jūros regioną liūtys gąsdina ir skandina, o jau rytoj Britų salyną pasieks audringas ciklonas ciklonas, vardu Amy, kuris dar labiau užsisuks ir šeštadienio naktį uraganiniais vėjais ir darganomis niokos, ypač šiaurinę Britų salyno dalį, o paryčiais smarkios audros pasieks ir Norvegiją“, – įspėjo E. Latvėnaitė

Visgi Baltijos regionas ir Lietuva pateks į ramesnę pietrytinę šio ciklono dalį, o vėliau atsidurs ir pietinėje ciklonų sistemos dalyje. 

„Bet stipresnis vėjas, ypač pajūryje ir mus pašukuos. Gana aktyvi ciklonų sistema virš Šiaurės Europos laikysis ir kitą savaitę. Tad nuo sekmadienio ne tik vėjo, bet ir lietaus, kartais ir geroko, dažnai sulauksime“, – rašo E. Latvėnaitė.

Tiesa, nuo sekmadienio Lietuvą pasieks šiltesnio oro srautai. Atsitrauks naktinės šalnos, keliais laipsniais bus šilčiau ir dienomis, ypač savaitės viduryje. 

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, spalio 3 d. be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkai nusidrieks. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Temperatūra: naktį 0 – +3 °C (pajūryje iki +4 – +8 °C), dirvą didesnis šaltukas 0 – –5 °C daug kur nubalins. Dieną +9 – +12 °C.

Šeštadienį, spalio 4 d. dar be lietaus, naktį miglos ar rūkai nusidrieks, vakare turėtų pradėti lyti pajūryje. Vėjas pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s, vakariniuose rajonuose popietę iki 15 m/s, vakare pajūryje gūsiai 16–19 m/s. Temperatūra: naktį +1 – +6 °C, dirvą vis dar šaltukas, nors jau silpnesnis, gali nubalinti. Dieną +10 – +13 °C.

Sekmadienį, spalio 5-osios naktį lietaus debesys, kai kur gausesni, iš vakarų slinks per Lietuvą į rytus. Rytą gausiau lis rytinėje pusėje, dieną protarpiais palis, vakare gausiau vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, stipresnis vakariniame pakraštyje ir pajūryje. Temperatūra: naktį +6 – +9 °C (pajūryje +10 – +12 °C), dieną +10 – +14 °C (dienos pradžioje šilčiausia rytuose).

Pirmadienį, spalio 6 d. protarpiais palis, kai kur ir gausokai. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra: naktį +8 – +10 °C (pajūryje +11 – +13 °C), dieną +11 – +15 °C.

Antradienį, spalio 7-osios naktį gali tik šiek tiek palyti, dieną jau turėtų gausiau palyti. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +5 – +10 °C, dieną +12 – +15 °C.

Trečiadienį, spalio 8 d. protarpiais palis, gausiau naktį. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +8 – +12 °C, dieną +13 – +16 °C.

Ketvirtadienį, spalio 9 d. protarpiais palis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas vakarų, pietvakarių 8–13 m/s, gūsiai iki 15 m/s, dieną pajūryje gūsiai 15–19 m/s. Temperatūra: naktį +7 – +12 °C (šilčiausia pajūryje), dieną +11 – +13 °C.

Penktadienį, spalio 10 d. palis, naktį daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra: naktį +6 – +8 °C (šilčiausia pajūryje), dieną +12 – +15 °C, vakariniuose rajonuose +8 – +11 °C.

