TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja dėl orų: štai kas laukia Lietuvos

2025-10-03 06:08 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-03 06:08

Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s, dieną vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsniai šilumos.

Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus nedidelis. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 22 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–16, ežeruose – 11–15, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12–13 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

