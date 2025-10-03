Sinoptikai įspėja dėl orų: štai kas laukia Lietuvos

Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s, dieną vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 10–15 laipsniai šilumos.
Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus nedidelis. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 22 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–16, ežeruose – 11–15, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12–13 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
