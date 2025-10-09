Naujausia orų prognozė: laukia permainos

Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį daug kur palis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vyraus nedidelis. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį kai kur, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 31 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Vakarinėje dalyje – kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–15, ežeruose – 9–14, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12–14 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
