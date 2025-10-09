Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia orų prognozė: laukia permainos

2025-10-09 06:37 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-09 06:37

Sinoptikai praneša, kad daug kur Lietuvoje palis, stiprės vėjas, tačiau dieną temperatūra išliks gana maloni.

Sinoptikai praneša, kad daug kur Lietuvoje palis, stiprės vėjas, tačiau dieną temperatūra išliks gana maloni.

REKLAMA
0

Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.

Penktadienio naktį daug kur palis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vyraus nedidelis. Vėjas šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra 10–15 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienio naktį kai kur, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Hidrologinė situacija

Spalio 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 31 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Vakarinėje dalyje – kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–15, ežeruose – 9–14, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12–14 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų