Lietuvą užgrius permainingi orai: štai kas laukia

Šiandien kai kur trumpas nedidelis lietus. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 13–17 laipsnių šilumos.
Trečiadienio dieną vietomis nedidelis lietus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, rytuose kai kur 2–5 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 6 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 11 cm per parą. Vakarinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 32 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–16, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 13 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
