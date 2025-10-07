Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Lietuvą užgrius permainingi orai: štai kas laukia

2025-10-07 06:31 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-07 06:31

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis daug kur nestiprus lietus, gana maloni temperatūra, o naktimis – šalnos ir rūkas.

0

Šiandien kai kur trumpas nedidelis lietus. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 13–17 laipsnių šilumos.

Trečiadienio dieną vietomis nedidelis lietus. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0–5 laipsniai šalčio, dieną 13–17 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, rytuose kai kur 2–5 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 12–16 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 6 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 11 cm per parą. Vakarinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 32 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–16, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 13 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

