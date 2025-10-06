Sinoptikė įspėja: dangus maišysis su žeme – pasisaugokite

Anot sinoptikės, itin audringas ciklonas Amy, uraganiniais vėjais niokojęs beveik visą Šiaurės Europą, jau nusilpo.
„Per pietinę Norvegiją šią naktį [ciklonas] pasiekė pietinę Švediją, o šiandien dieną, visai nurimęs užguls Baltiją. Mums pasisekė ir dar seksis. Užvakar ir vakar buvome ramiausioje, be labai stiprių vėjų, pietrytinėje dalyje, o atmosferos fronto debesys pagaliau palaistė, kai kur ir daugiau, jau ištroškusią žemelę“, – aiškino ji.
Pasak E. Latvėnaitės, šiandien būsime visai ramioje ciklono rytinėje dalyje.
Ramybė bus trumpalaikė
Nors antradienis taip pat prognozuojamas ramesnis, anot sinoptikės jau trečiadienį situacija ims keistis, kai prie Lietuvos priartės naujas ciklono slėnis.
„Po ramesnio antradienio, trečiadienį, labiausia tikėtiną tik popietę, su atmosferos fronto debesimis iš šiaurės mus pasieks ciklono slėnis, vėl turėtų palaistyti“, – teigė ji.
Vis dėlto didžiausias išbandymas laukia nuo ketvirtadienio, kai į šalį brausis audringi ir lietingi orai. Nepaisant tokių orų prognozių, anot sinoptikės, šalnų būti neturėtų.
„O nuo ketvirtadienio iš šiaurės, šiaurės vakarų, per Skandinaviją, link mūsų, vėliau ir link visos Rytų Europos, vėl audringesni ir lietingesni ciklonai brausis. Jau kiek šiltesnis oras ir mus pasiekė, beveik visą savaitę dienomis malonesnė šiluma džiugins, naktimis bus irgi šilčiau, tik pragiedrėjus, antradienį ir trečiadienį, bus kiek vėsiau, bet šalnų neturėtų būti“, – perspėjo E. Latvėnaitė.
Deja, savaitės pabaigoje situacija smarkiai keisis, o savaitgalis atneš dar gerokai vėsesnius orus.
„Pagal dabartinius duomenis gerokai atvėsti turėtų savaitgalyje – ne tik naktimis, bet ir dienomis jau žvarbą pajusime“, – perspėjo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Pirmadienį, spalio 6-osios naktį gausiau turėtų palyti vakariniuose, ypač šiaurės vakariniuose rajonuose, net perkūnija gali padudenti, bent jau tolumoje, virš Baltijos. Dieną gali tik kai kur trumpai nulyti. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +5…+10 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +11…+15 °C.
Antradienį, spalio 7-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai daug kur nusidrieks, dieną gali kai kur šiek tiek palyti. Vėjas naktį rytinių krypčių, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį +3…+8 °C, šilčiausia vakariniame, pietvakariniame pakraštuke, dieną +13…+16 °C.
Trečiadienį, spalio 8-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks. Dieną lietaus debesų juosta iš vakarų slinks per Lietuvą, daugiau ar mažiau laistydama, bet iki vakaro rytinių rajonų nepasieks. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį +3…+6 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose +7…+9 °C, dieną +11…+15 °C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, spalio 9 d. palis, daugiau naktį ir rytą, dieną tik protarpiais. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį +8…+12 °C, šilčiausia vakariniuose rajonuose, dieną +13…+16 °C.
Penktadienį, spalio 10 d. lis, gausiau naktį ir rytą, dieną protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį +7…+9 °C, šilčiausia pajūryje apie +10…+11 °C, dieną +12…+15 °C.
Šeštadienį, spalio 11-osios naktį gali gausokai lyti, dieną protarpiais nulis. Vėjas naktį vakarų, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį +4…+7 °C, dieną +6…+11 °C.
Sekmadienį, spalio 12 d. palis, daugiau dieną. Vėjas vakarų, šiaurės šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį +4…+9 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +6…+11 °C.
