Įsitvirtins rudeniški orai: sinoptikai dalijasi naujausia prognoze – štai kas laukia

Šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur truputį palis. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, kai kur iki 9, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 3 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 30 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–16, ežeruose – 10–15, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12–14 laipsnių šilumos.
