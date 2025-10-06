Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Įsitvirtins rudeniški orai: sinoptikai dalijasi naujausia prognoze – štai kas laukia

2025-10-06 06:22 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-06 06:22

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis daug kur trumpas lietus, rūkas, o dienomis šils iki 16 laipsnių šilumos.

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis daug kur trumpas lietus, rūkas, o dienomis šils iki 16 laipsnių šilumos.

1

Šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.

Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur truputį palis. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, kai kur iki 9, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį kai kur, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 3 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 30 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–16, ežeruose – 10–15, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 12–14 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

