TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Orų permainos jau šią naktį: palies daugelį Lietuvos rajonų

2025-10-04 15:30 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-04 15:30

Sekmadienio naktį Lietuvoje daug kur palis. Vietomis galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15–18  m/s.

Lietus sostinėje. ELTA / Dainius Labutis

0

Žemiausia temperatūra 5–10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis. Vietomis galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį kai kur trumpai palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

Antradienį vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas pietryčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

