Orų permainos jau šią naktį: palies daugelį Lietuvos rajonų

Žemiausia temperatūra 5–10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis. Vietomis galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Pirmadienį kai kur trumpai palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis trumpas lietus, vyraus nedidelis. Vėjas pietryčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
