Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia orų prognozė: sinoptikė įspėja apie savaitgalį ateinančias permainas

2025-10-03 17:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-03 17:30

Besibaigianti savaitė į šalį ir vėl įneš orų permainų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė sako, kad sekmadienį daugelį rajonų nuplaus lietus, į lydės ir apysmarkis vėjas.

Darganoti orai. ELTA / Dainius Labutis

Besibaigianti savaitė į šalį ir vėl įneš orų permainų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė sako, kad sekmadienį daugelį rajonų nuplaus lietus, į lydės ir apysmarkis vėjas.

REKLAMA
0

Šeštadienį sustiprės vėjas

Artimiausios paros orus lems tolstančio anticiklono pietvakarinis pakraštys. Šeštadienio naktį bus nepastoviai debesuota, be lietaus. Temperatūra naktį sieks 1–6 laipsnius šilumos, vietomis, dirvos paviršiuje, daug kur numatomos šalnos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dieną, pasak sinoptikės, debesų daugės, tačiau žymesnio lietaus nenumatoma. Vis tik pradės stiprės vėjas.

REKLAMA
REKLAMA

„Pietryčių vėjas dieną sustiprės iki 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15–18 m/s“, – sako T. Kaunienė ir priduria, kad aukščiausia temperatūra šią dieną svyruos tarp 10–14 laipsnių šilumos. 

REKLAMA

Sekmadienį lis kone visoje šalyje

Sekmadienį Lietuvoje įsitvirtins lietus. Sinoptikės teigimu, jo netrūks nei naktį, nei dieną.

„Naktis bus apniukusi. Pradedant vakariniais, daugelyje rajonų palis, intensyviau pajūrio ruože ir Žemaičių aukštumoje. (...) Sekmadienio dieną rasis šiek tiek pragiedrulių, tačiau palis dar daugelyje šalies vietų“, – prognozuoja ji.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, sekmadienį ir toliau bus vėjuota. Naktį vėjo gūsiai sieks 9–14 m/s, pajūryje 15–18 m/s. Vėjas nerims ir dieną.

Tuo metu oro temperatūra sekmadienio naktį sieks 6–11 laipsnių šilumos, o dieną oras įšils iki 10–15 laipsnių.

Pirmadienį laikysis debesuoti ir drėgni orai

Nauja savaitės prasidės drėgnais ir debesuotais orais.

Kaip pastebi T. Kaunienė, pirmadienį lietaus bus mažiau negu sekmadienį, didesnė jo tikimybė vakarinėje šalies pusėje. 

Taip pat pamažu rims vėjas ir kryps iš pietų, pietryčių. Te

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų