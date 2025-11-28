Klaipėdos turgavietėje – pirmosios šviežios stintos: kaina už kilogramą – įspūdinga

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Žvejai laukia didesnio kibimo
Klaipėdos žuvies turgus šiandien pakvipo agurkais – prekeivė Indrė šypsosi. Ant jos bei kolegių prekystalių Lietuvos žvejai atgabeno pirmąsias šviežias stintas.
Žuvies prekeivė Indrė Zmitruchina TV3 Žinioms pasakojo, kad kol kas pagavo nedidelį kiekį, vos 25 kilogramus.
„Šiandieną kvepinam visą turgaus patalpą“, – prasidėjusia prekyba santūriai džiaugėsi Klaipėdos prekeivė.
Stintos atkeliavo anksti ryte, tačiau iki pietų žmonės nupirko vos 10 kilogramų.
„Matyt, žmonės dar nesitikėjo, kad jos jau bus. Manau, kad kuo toliau žmonės sužinos vieni per kitus ir bus geriau“, – teigė klaipėdietė.
Ar žmonės išsimiegojo, ar žinia pasklido, ar TV3 kameros akį patraukė, tačiau filmuojant pirmąsias stintas pirkėjai ėmė jas tiesiog akyse graibstyti. Ir ne po kilogramą.
„Vienas pats neįveiksiu. Stinta taip nesivalgo“, – teigė visą šeimą vaišinsiantis klaipėdietis.
Pakloja ir įspūdingas sumas
Taip, jums nepasigirdo. Viens pašnekovas už keturis kilogramus sumokėjo 53 eurus. Mat pirmųjų stintų kilogramas dabar kainuoja 12 eurų, 99 centus. Pernai pirmosios atsiėjo 12 eurų už kilogramą.
„Šiais metais startuojam nuo trylikos eurų. Šiek tiek brangiau nei praeitais metais, bet ką darysi. Visi reikalai, kas subrangę, tas ir atsiliepia“, – teigė didesnį PVM mokestį turintis sumokėti prekeivis.
Vis tik 13 eurų už kilogramą sumokėti pasiryžta ne visi šių žuvelių pasiilgę klaipėdiečiai.
„Labai brangi. Pensininkui neužtenka. Tokie pinigai – ne, ne, ne“, – sakė stintų nepirksianti kalbinta pensininkė.
Jei pajūryje išsilaikys žiemiškas šaltukas, turgavietės prekeiviai tikisi, kad stintas žvejai nuo šiol pradės vežti kasdien. Šviežiais agurkais kvepiančių žuvelių tik daugės, tad ir kaina palaipsniui ims kristi.
