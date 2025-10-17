Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Už šį veiksmą Lietuvoje žvejojant – bauda iki 1500 eurų: nesakykite, kad neįspėjo

2025-10-17 19:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-17 19:20

Nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. galios draudimas žvejoti lašišų iš šlakių nerštui svarbiuose upių ruožuose.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. tv3.lt fotomontažas)
7

Nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. galios draudimas žvejoti lašišų iš šlakių nerštui svarbiuose upių ruožuose.

Vienoje populiariausių upių, Neryje, bus draudžiama žvejoti nuo kelio Nr. 262 tilto (aukščiau Jonavos) iki Žirmūnų tilto Vilniuje, nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius-Ignalina tilto ir nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių.

Nebegalima žvejoti lašišų ir šlakių

Likusiuose Neries ruožuose žvejoti galima turint žvejo mėgėjo bilietą, tačiau privaloma paleisti visas sugautas lašišas ir šlakius, pranešė Aplinkos ministerija. 

Atkreipiame dėmesį, kad nuo Žirmūnų tilto iki Valakupių tilto Vilniaus mieste šiuo laikotarpiu draudžiama žvejoti naudojant dirbtinius masalus ar žuvelę. Visą upių ruožų, kuriuose nuo spalio 16 d. įsigalioja žvejybos draudimas, sąrašą, galima rasti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 4 priede.

Nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. taip pat galioja margųjų upėtakių apsaugai skirtas draudimas žvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 2 priede nurodytose upėse. Margųjų upėtakių galima sugauti ir kitose upėse, kuriose žvejoti nedraudžiama, tačiau juos privaloma paleisti.

Primename, kad siauražnyplius vėžius draudžiama gaudyti nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d.

Invazinius (rainuotuosius ir žymėtuosius) vėžius leidžiama gaudyti ištisus metus, tačiau draudimo metu sugauti siauražnypliai vėžiai ir bet kuriuo metu sugauti plačiažnypliai vėžiai privalo būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.

Gresia baudos

Kaip anksčiau informavo Aplinkos apsaugos departamentas, nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. galioja draudimas lašišų ir šlakių žvejybai. Anksčiau išplatintame Aplinkos ministerijos pranešime pabrėžiama, kad už neteisėtą lašišų ir šlakių žvejybą gresia atsakomybė.

Lašišų ir šlakių žvejyboje naudojant elektros ar ultragarso prietaisus, numatyta baudžiamoji atsakomybė – bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 2 metų.

Lašišų ir šlakių žvejyboje naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamus būdus gresia bauda nuo 600 iki 1 500 eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Pažeidžiant limituotos lašišų ir šlakių žvejybos priemones gresia bauda nuo 250 iki 550 eurų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Už neteisėtai sugautą lašišą arba šlakį taikomas 970 eurų žalos apskaičiavimo bazinis įkainis. Padarytos žalos gamtinių rezervatų ar ichtiologinių draustinių vandens telkiniuose atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant trigubą padarytos žalos žuvims apskaičiavimo bazinį įkainį.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

