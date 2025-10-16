Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius

2025-10-16 07:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 07:34

Ketvirtadienį įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius šių žuvų nerštui svarbiuose upių ruožuose.

Lašišos Vilnelėje. ELTA / Orestas Gurevičius

Ketvirtadienį įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius šių žuvų nerštui svarbiuose upių ruožuose.

0

Šis draudimas galios iki gruodžio 31 dienos, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.

Žvejoti lašišas ir šlakius Neryje bus draudžiama nuo kelio Nr. 262 tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje, nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto ir nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likusiuose Neries ruožuose žvejoti galima turint žvejo mėgėjo bilietą, tačiau visas sugautas žuvis bus privaloma paleisti.

Departamentas primena, kad nuo trečiadienio iki liepos 15 d. taip pat įsigaliojo draudimas gaudyti siauražnyplius vėžius, o nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31-osios draudžiama žvejoti marguosius upėtakius.

