Įsigalioja draudimas žvejoti lašišas ir šlakius

Šis draudimas galios iki gruodžio 31 dienos, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.
Žvejoti lašišas ir šlakius Neryje bus draudžiama nuo kelio Nr. 262 tilto iki Žirmūnų tilto Vilniuje, nuo Valakupių tilto iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto ir nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių.
Likusiuose Neries ruožuose žvejoti galima turint žvejo mėgėjo bilietą, tačiau visas sugautas žuvis bus privaloma paleisti.
Departamentas primena, kad nuo trečiadienio iki liepos 15 d. taip pat įsigaliojo draudimas gaudyti siauražnyplius vėžius, o nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31-osios draudžiama žvejoti marguosius upėtakius.