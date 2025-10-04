Šeštadienis – be lietaus, tačiau jau sekmadienį situacija keisis

Sekmadienį daugelyje rajonų palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Pirmadienį kai kur trumpai palis. Vėjas pietų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
