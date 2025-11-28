 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gyventojų pasitikėjimas teismais auga: reitingai geriausi per penkerius metus

2025-11-28 06:33 / šaltinis: BNS
2025-11-28 06:33

Augant gyventojų pasitikėjimui šalies teismais, šių reitingas pasiekė 2019-ųjų skaičius, rodo penktadienį paskelbta „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta „Vilmorus“ apklausa.

Padavė į teismą buvusią žmoną, nes ši jį pravardžiavo ir prisiteisė pinigų (nuotr. SCANPIX)

Augant gyventojų pasitikėjimui šalies teismais, šių reitingas pasiekė 2019-ųjų skaičius, rodo penktadienį paskelbta „Lietuvos ryto" užsakymu atlikta „Vilmorus" apklausa.

0

Jos duomenimis, teismais pasitiki 27,9 proc. gyventojų, o nepasitiki 24,9 procento. Kai „Vilmorus“ atlikinėjo apklausą rugsėjį, šie skaičiai atininkamai siekė 24,5 ir 25,5 procento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu pasižiūrėt tą dinamiką, tai geresnis rezultatas buvo iki 2019 metų vasario“, – BNS sakė „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys.

Minimą mėnesį visuomenės dėmesį sukaustė teisėsaugos tyrimas, kuriame dėl galimos korupcijos įtarti aštuoni teisėjai, tarp jų Aukščiausiojo ir Apeliacinių teismų.

„Reitingas krito ten momentaliai ir reikėjo tiek metų, kad atsistatytų iki tiek, kiek reitingas buvo“, – aiškino V. Gaidys.

Tradiciškai pirmoje vietoje pagal visuomenės pasitikėjimą yra ugniagesiai, jais pasitiki 92 proc. gyventojų, anksčiau jais pasitikėjo 91,6 proc. apklaustųjų.

Policija pasitiki 66,1 proc. (rugsėjį – 64,9 proc.), kariuomene – 60,7 proc. (rugsėjį – 58,5 proc.), „Sodra“ 58,2 proc. (rugsėjį – 54,1 proc.), Valstybės sienos apsaugos tarnyba – 52,1 proc. (rugsėjį – 56,5 proc.) tyrimo dalyvių.

Tradiciškai Lietuvoje žmonės mažiausiai pasitiki politinėmis partijomis, Seimu, Vyriausybe, rodo apklausa.

Pirmą kartą po labai ilgos pertraukos daugiau gyventojų pasitikėjimo (34 proc.) nei nepasitikėjimo (32,1 proc.) rugsėjį sulaukusi žiniasklaida vėl grįžo į neigiamą vertinimą (28,4 proc. pasitiki, 34,2 proc. nepasitiki).

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą „Lietuvos ryto“ užsakymu atliko lapkričio 6–16 dienomis. Apklausta tūkstantis pilnamečių šalies gyventojų, maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.

