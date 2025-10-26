Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apklausa: daugėja gyventojų, neigiamai vertinančių padėtį Lietuvoje

2025-10-26 14:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 14:10

Rugsėjį atlikta apklausa rodo, kad daugėja neigiamai padėtį šalyje vertinančių gyventojų. Remiantis rezultatais, per mėnesį jų skaičius išaugo 4 procentiniais punktais.

Vilnius rudenį. ELTA / Andrius Ufartas

Rugsėjį atlikta apklausa rodo, kad daugėja neigiamai padėtį šalyje vertinančių gyventojų. Remiantis rezultatais, per mėnesį jų skaičius išaugo 4 procentiniais punktais.

5

Apklausa parodė, kad 29 proc. šalies gyventojų galvoja, jog reikalai valstybėje pastaruoju metu krypsta gerąja kryptimi, 69 proc. mano atvirkščiai. 

Pernai rugsėjį situacija buvo panaši – 29 proc. manė, kad situacija gerėjo, 63 proc. nurodė, kad blogėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rodo ELTA užsakymu rugsėjo 24 – spalio 9 dienomis „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa, pozityviausiai situaciją Lietuvoje vertina jaunimas iki 30 metų (45 proc.) ir besimokantis jaunimas (49 proc.). 

Taip pat teigia ir miestų gyventojai, respondentai su aukštuoju išsilavinimu (42 proc.), virš 2 tūkst. per mėnesį uždirbančios šeimos (41 proc.) bei vadovai, specialistai ir tarnautojai (40 proc.).

Blogėjančią situaciją dažniau regi vyresni nei 65 metų žmonės ir pensininkai (81 proc.), iki 1,2 tūkst. per mėnesį uždirbančios šeimos (80 proc.), respondentai su viduriniu ar profesiniu išsilavinimu bei darbininkai ir ūkininkai (73 proc.). Itin skeptiškai situaciją vertina kitų tautybių gyventojai (84 proc.).

Blogiausiai situaciją vertina „Nemuno aušros“ rinkėjai – 80 proc. jų mano, kad padėtis blogėja, likusieji mano, kad gerėja. Taip pat 72 proc. Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) rinkėjų vertina neigiamai, 26 proc. – teigiamai. 

Tarp pozityviausių rikiuojasi Liberalų sąjūdžio rinkėjai – 46 proc. iš jų galvoja, kad padėtis gerėja, 54 proc. mano atvirkščiai. Panašiai teigia ir socialdemokratų rinkėjai – 44 proc. situaciją laiko teigiama, 56 proc. galvoja priešingai.

Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1004 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 108 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.

