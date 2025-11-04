 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvius slegia kasdienybė: štai kas didžiausia našta gyventojams

2025-11-04 07:45 / šaltinis: BNS
2025-11-04 07:45

Didžiausią finansinę naštą daugumai gyventojų Lietuvoje kelia kasdienės pragyvenimo išlaidos – komunaliniai mokesčiai, maisto kainos ir paskolų grąžinimas, rodo naujausia apklausa, kurią skelbia portalas LRT.

Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Didžiausią finansinę naštą daugumai gyventojų Lietuvoje kelia kasdienės pragyvenimo išlaidos – komunaliniai mokesčiai, maisto kainos ir paskolų grąžinimas, rodo naujausia apklausa, kurią skelbia portalas LRT.

5

LRT užsakymu atliktos apklausos duomenimis, komunalinius mokesčius kaip didžiausią finansinę problemą įvardijo 17 proc. gyventojų, o  dideles maisto kainas bei pragyvenimo išlaidas – 16 proc. Po dešimtadalį apklaustųjų nurodė būsto paskolos grąžinimą (11 proc.) bei kitas paskolas, pavyzdžiui, lizingą ar greituosius kreditus (9 proc.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po 3–4 proc. apklaustųjų įvardino ir būsto nuomos išlaidas ir siekį ateityje įsigyti nuosavą būstą, brangius vaistus bei išlaidas būsto remontui ar renovacijai. Tar finansinės naštos – automobilio išlaikymas, išlaidos vaikams, sveikatai, vaikų studijos aukštojoje mokykloje, maža pensija ir per maži atlyginimai.

Kas dešimtas (11 proc.) suaugęs šalies gyventojas atsakė, kad jų šeima šiuo metu neturi jokios finansinės naštos, o penktadalis (19 proc.) į šį klausimą neatsakė.

Apklausą rugsėjo 24–spalio 9 dienomis atliko bendrovė „Baltijos tyrimai“, apklausti 1004 Lietuvos gyventojai nuo 18 metų.

vl tv
vl tv
2025-11-04 08:14
Turime dvi kardinaliai priešingas nuomones apie L R T audito išvadas:
„Mes manome, kad įvardinti trūkumai yra neesminiai, daugiau procedūriniai, juos planuojame ištaisyti“, – sakė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Kita nuomonė, kad audito išvados rodo skandalingą situaciją, kai valstybės lėšos naudojamos kaip kolūkio turtas – kiek nutversi, tiek tavo. Manau, kad jeigu tokios išvados būtų padarytos bet kurioje kitoje valstybės lėšomis išlaikomoje įstaigoje, tai vestų prie kardinalių permainų įstaigos valdyme. Dalinuosi įrašu, kuris paprastai paaiškina kas negerai. Kokia bus visuomenės reakcija priklauso nuo to, kaip į šį klausimą pateiks žiniasklaida ir tie kas kryžium gulasi už valstybės gerovę ir viešąjį interesą. Spėju, kad reakcija bus nuosaiki, nes didžiausi kovotojai už tiesą vienaip arba kitaip susiję su L R T. Reakcija pasakys daugiau nei pats auditas.
-Stebėkim.
Atsakyti
Margo
Margo
2025-11-04 08:28
Na tokioje valstybėje kaip Lietuva jau neegzistuoja nei gerovė nei teisingumas šalį apraizgė vagių ir išnaudotojų aštunkojis lyg italijos mafija ir tikėtis šviesios ateities labai liūdnas reikalas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
