Lietuvius slegia kasdienybė: štai kas didžiausia našta gyventojams

LRT užsakymu atliktos apklausos duomenimis, komunalinius mokesčius kaip didžiausią finansinę problemą įvardijo 17 proc. gyventojų, o dideles maisto kainas bei pragyvenimo išlaidas – 16 proc. Po dešimtadalį apklaustųjų nurodė būsto paskolos grąžinimą (11 proc.) bei kitas paskolas, pavyzdžiui, lizingą ar greituosius kreditus (9 proc.).
Po 3–4 proc. apklaustųjų įvardino ir būsto nuomos išlaidas ir siekį ateityje įsigyti nuosavą būstą, brangius vaistus bei išlaidas būsto remontui ar renovacijai. Tar finansinės naštos – automobilio išlaikymas, išlaidos vaikams, sveikatai, vaikų studijos aukštojoje mokykloje, maža pensija ir per maži atlyginimai.
Kas dešimtas (11 proc.) suaugęs šalies gyventojas atsakė, kad jų šeima šiuo metu neturi jokios finansinės naštos, o penktadalis (19 proc.) į šį klausimą neatsakė.
Apklausą rugsėjo 24–spalio 9 dienomis atliko bendrovė „Baltijos tyrimai“, apklausti 1004 Lietuvos gyventojai nuo 18 metų.
„Mes manome, kad įvardinti trūkumai yra neesminiai, daugiau procedūriniai, juos planuojame ištaisyti“, – sakė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Kita nuomonė, kad audito išvados rodo skandalingą situaciją, kai valstybės lėšos naudojamos kaip kolūkio turtas – kiek nutversi, tiek tavo. Manau, kad jeigu tokios išvados būtų padarytos bet kurioje kitoje valstybės lėšomis išlaikomoje įstaigoje, tai vestų prie kardinalių permainų įstaigos valdyme. Dalinuosi įrašu, kuris paprastai paaiškina kas negerai. Kokia bus visuomenės reakcija priklauso nuo to, kaip į šį klausimą pateiks žiniasklaida ir tie kas kryžium gulasi už valstybės gerovę ir viešąjį interesą. Spėju, kad reakcija bus nuosaiki, nes didžiausi kovotojai už tiesą vienaip arba kitaip susiję su L R T. Reakcija pasakys daugiau nei pats auditas.
-Stebėkim.