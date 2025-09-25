Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Apklausa: ką mano lietuviai apie Palestinos pripažinimą?

2025-09-25 09:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 09:29

Vis daugiau pasaulio šalių pripažįstant Palestinos valstybę, Lietuvoje vieningos nuomonės šiuo klausimu – nėra. Naujausios apklausos rodo, kad iš esmės vienoda dalis gyventojų tokį žingsnį tiek palaikytų, tiek jam prieštarautų.

Palestinos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Vis daugiau pasaulio šalių pripažįstant Palestinos valstybę, Lietuvoje vieningos nuomonės šiuo klausimu – nėra. Naujausios apklausos rodo, kad iš esmės vienoda dalis gyventojų tokį žingsnį tiek palaikytų, tiek jam prieštarautų.

REKLAMA
4

Rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis ELTA užsakymu atliktos „Baltijos tyrimų“ apklausos duomenimis, beveik keturi iš dešimties (37 proc.) gyventojų mano, kad Lietuva turėtų pripažinti Palestiną. Bene tiek pat – 35 proc. – tvirtino priešingai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, nemaža dalis respondentų – 28 proc. – neturėjo nuomonės arba į šį klausimą neatsakė.

REKLAMA
REKLAMA

Teiraujantis kairiųjų pažiūrų respondentų, 41 proc. jų nurodė, kad Lietuva turėtų pripažinti Palestinos valstybingumo, maždaug trečdalis (34 proc.) atsakė neigiamai. Ketvirtadalis į klausimą išvis neatsakė.

REKLAMA

Tuo metu dešiniųjų gretose už Palestinos pripažinimą pasisako 43 proc. apklaustųjų, 38 proc. tvirtino manantys, kad Vilnius neturėtų sekti kitų Vakarų valstybių pavyzdžiu, dar 19 proc. nežinojo arba neatsakė.

Palestinos pripažinimą labiau palaiko 4 partijų rinkėjai

Gyventojų teiraujantis, ar Prancūzijai, Jungtinei Karalystei, Kanadai bei kitoms Vakarų valstybėms pripažįstant Palestinos valstybę tokio sprendimo turėtų imtis ir Lietuva, šią idėją labiau palaikė 4 politinių partijų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ – rinkėjai.

REKLAMA
REKLAMA

47 proc. „valstiečių“ simpatikų nurodė, kad reikėtų pripažinti Palestiną, 25 proc. teigė priešingai, dar 28 proc. nuomonės šiuo klausimu neturėjo.

Taip pat 47 proc. balsuojančiųjų už TS-LKD mano, kad Lietuva turėtų pripažinti Palestinos valstybę. Trečdalis (33 proc.) tam nepritarė, dar penktadalis – nežino.

Tarp Liberalų sąjūdžio rinkėjų – 45 proc. pritarė Palestinos pripažinimui, 39 proc. pasisakė neigiamai, o 18 proc. tikino nežiną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Demokratų „Vardan Lietuvos“ palaikytojų gretose 43 proc. respondentų pasisakytų už Palestinos pripažinimą, 39 proc. – nepalaikytų tokios iniciatyvos, 18 proc. nuomonės neturėjo.

Tuo metu valdančiosios „Nemuno aušros“ rinkėjai dažniau pasisako prieš Palestinos pripažinimą – 41 proc. apklaustųjų sako tokiai idėjai nepritariantys. Teigiamai šį klausimą vertino 34 proc., o ketvirtadalis nuomonės neturėjo.

REKLAMA

Koalicijoje dominuojančiųjų socialdemokratų rinkėjų nuomonės pasiskirstė apylygiai. Trečdalis sako, kad Lietuva turėtų pripažinti Palestiną (34 proc.), bene tiek pat (33 proc.) tam nepritartų, dar tiek pat (33 proc.) sako, kad nežino.

 „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa vyko 2025 m. rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1006 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 114 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.

Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Naujausia apklausa: 6 iš 10 socdemų rinkėjų palaiko koaliciją su „Nemuno aušra“ (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų