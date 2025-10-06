Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Gamtos ženklus suprantanti lietuvė atskleidė, kokie orai laukia: parodė pati gamta

Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-06 09:50

Dzūkijoje gyvenanti Janina gamtos ženklus stebi nuo vaikystės, o pagal juos orientuojasi, kokie orai laukia. Tad pateikiame jums jos įžvalgas apie artėjančių dienų orus bei ko galima tikėtis iš šios žiemos.

Orai, ruduo, šalnos (tv3.lt koliažas)

Dzūkijoje gyvenanti Janina gamtos ženklus stebi nuo vaikystės, o pagal juos orientuojasi, kokie orai laukia. Tad pateikiame jums jos įžvalgas apie artėjančių dienų orus bei ko galima tikėtis iš šios žiemos.

1

Janina savo žiniomis sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Ji papasakojo ne tik apie tai, kaip keisis orai šią savaitę, tačiau atskleidė, kokios žiemos galima tikėtis.

Nusimato lietingas laikas

Pasak Janinos, praėjusią savaitę visi galėjo pasidžiaugti saulėtais ir sausais orais, pasimėgauti pamažu rudenėjančia gamta, nes gyveno Bobų vasaros laiku.

Vis tik dabar, anot jos, laukia pokyčiai ir ne vienas sužinos, ką reiškia tikras ruduo.

„Maždaug nuo pirmadienio, prasidės jau tikras ruduo. Nebus jis toks šaltas, kaip visiems atrodo, bet šaltų rytų bus“, – pasakojo Janina.

Taip pat ji pridėjo, kad nors daugelis džiaugėsi saulėtomis dienomis, vis tik dabar atėjo metas daugiau laiko praleisti namuose, nes prasidės lietingas metas.

„Savaitės bėgyje jau pradės lyti, kaip mes sakome, bus lietaus grybams, tad dzūkai džiaugsis. Aišku, nebus taip, kad mus visiškai semtų lietus, bet šiek tiek jo bus“, – sakė ji.

Vėlinių orai

Janina taip pat atskleidė, kad gali nutikti dar viena įdomybė. Pasak jos, nemažai šansų, kad pasirodys perkūnija.

Visa tai yra susiję su ilgiau užsitęsusiu vasarišku periodu ir „vėluojančiu“ rudeniu.

„Iš tiesų, koks anksčiau būdavo rugsėjo vidurys, tokia dabar spalio pradžia. Įdomu, kad mes dar ir perkūnijos galime sulaukti, kas yra neįtikėtina“, – sakė ji.

Pašnekovė pridūrė, kad per Vėlines tikriausiai sulauksime lietaus, o po jų dar galėsime pasidžiaugti saule.

„Po Vėlinių panašu, kad dar sulauksime šiltesnių ir saulėtų dienų“, – pranešė ji.

Kokia žiema laukia?

Pasiteiravus Janinos, ko tikėtis iš žiemos, ji atskleidė, kad spręsti dar kol kas sunku.

Anot jos, lapai kol kas dar žali, krenta ir gelsta iš lėto, tad tik po to, kai nukris, bus galima pateikti spėjimus:

„Apie žiemą dar spręsti gana sunku. Dažniausiai sprendžiu iš nukritusių lapų, o šiemet jie visi dar žali ir keičia spalvas tik palengva. Kaip bus toliau – dar nėra aišku.“

Visgi, visiems smalsuoliams Janina taip pat pranešė, kad ši žiema, ko gero, bus vėsesnė nei pernai.

„Pagrindiniai paukščiai daug kur vėliau išskrido, o jų skrydis vyko vidutiniame aukštyje dėl to žiema turėtų būti rimtesnė nei pernai. Čia faktas“, – sakė ji.

