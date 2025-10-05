Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Orų prognozė: savaitės pradžia – lietinga, bet pakankamai šilta

2025-10-05 17:08 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-05 17:08

Pirmadienio naktį vietomis palis. Kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Žemiausia temperatūra 4–9, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.

Lietus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Pirmadienio naktį vietomis palis. Kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Žemiausia temperatūra 4–9, pajūryje iki 11 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.

REKLAMA
0

Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur truputį palis. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, kai kur iki 9, dieną 11–16 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį kai kur, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų