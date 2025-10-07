Naglis Šulija pasakė, kada sulauksime orų pokyčių

Anot jo, Lietuvoje jau kelios paros kaip nusistovėjo vidutiniškai šilti orai. Kol kas didesnių permainų nebus, artimiausią naktį atvės iki 5 – 7, prie jūros 9 laipsnių, bet šalnų irgi bus, rytoj šils iki 15 – 17, vakaruose, kur bus lietinga, vyraus 11 – 13 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rytoj numatomi visai neblogi orai, tik ne visur. Debesuotumas permainingas, dieną bus ir saulės, lietaus bus tik dieną Vakarų Lietuvoje. Naktį kai kur rūkas“, – nurodo sinoptikas.
Naktį atvės iki 5 – 7, prie jūros 9 laipsnių, šalnų vėl bus, dieną šils net iki 15 – 17 laipsnių, tik prie jūros bus 11 – 13.
O jau ketvirtadienio naktį lietaus bus vakarinėje šalies pusėje, rytinėje vyraus giedras dangus. Dieną debesuotumas nepastovus, palyti gali bet kur, bet palis tikrai ne visur. Naktį rytinėje šalies pusėje atvės iki 4 – 5, vakarinėje vyraus 8 – 10 laipsnių šilumos, šalnų bus šalies rytuose, dieną oras šils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.
Pokyčių pradžia
Penktadienis – pokyčių pradžia, sako N. Šulija. Naktį palis daug kur, dieną lis protarpiais. Dieną vėjas pasisuks iš šiaurės rytų ir sustiprės. Naktį atvės iki 9 – 11 laipsnių, dieną bus iki 13 – 15 laipsnių šilumos.
Savaitgalį vyraus stiprokas šiaurės vakarų vėjas, dažnai bet negausiai lis, tačiau smarkesnio atvėsimo dar nebus.
„Ką gi, artimiausios dienos bus rudeniškai šiltos – tai tikrai puiki žinia“, – priduria jis.
