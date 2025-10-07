Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija pasakė, kada sulauksime orų pokyčių

2025-10-07 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 17:55

Lietuvoje šiandien buvo nepastovus debesuotumas, nestigo ir saulės spindulių. Artimiausią naktį dauguma debesų išsisklaidys, atsivers giedras dangus. Lietaus nenumatoma, bet kai kur boluos rūkas. Dieną lis Vakarų Lietuvoje. Kitur bus šviesūs ir sausi orai, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo nepastovus debesuotumas, nestigo ir saulės spindulių. Artimiausią naktį dauguma debesų išsisklaidys, atsivers giedras dangus. Lietaus nenumatoma, bet kai kur boluos rūkas. Dieną lis Vakarų Lietuvoje. Kitur bus šviesūs ir sausi orai, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

REKLAMA
0

Anot jo, Lietuvoje jau kelios paros kaip nusistovėjo vidutiniškai šilti orai. Kol kas didesnių permainų nebus, artimiausią naktį atvės iki 5 – 7, prie jūros 9 laipsnių, bet šalnų irgi bus, rytoj šils iki 15 – 17, vakaruose, kur bus lietinga, vyraus 11 – 13 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, rytoj numatomi visai neblogi orai, tik ne visur. Debesuotumas permainingas, dieną bus ir saulės, lietaus bus tik dieną Vakarų Lietuvoje. Naktį kai kur rūkas“, – nurodo sinoptikas.

REKLAMA
REKLAMA

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

 Naktį atvės iki 5 – 7, prie jūros 9 laipsnių, šalnų vėl bus, dieną šils net iki 15 – 17 laipsnių, tik prie jūros bus 11 – 13.

REKLAMA

O jau ketvirtadienio naktį lietaus bus vakarinėje šalies pusėje, rytinėje vyraus giedras dangus. Dieną debesuotumas nepastovus, palyti gali bet kur, bet palis tikrai ne visur. Naktį rytinėje šalies pusėje atvės iki 4 – 5, vakarinėje vyraus 8 – 10 laipsnių šilumos, šalnų bus šalies rytuose, dieną oras šils iki 14 – 16 laipsnių šilumos.

Pokyčių pradžia

Penktadienis – pokyčių pradžia, sako N. Šulija. Naktį palis daug kur, dieną lis protarpiais. Dieną vėjas pasisuks iš šiaurės rytų ir sustiprės. Naktį atvės iki 9 – 11 laipsnių, dieną bus iki 13 – 15 laipsnių šilumos.

Savaitgalį vyraus stiprokas šiaurės vakarų vėjas, dažnai bet negausiai lis, tačiau smarkesnio atvėsimo dar nebus.

„Ką gi, artimiausios dienos bus rudeniškai šiltos – tai tikrai puiki žinia“, – priduria jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naglis Šulija įspėja, kas laukia: šis reiškinys bus dažnas svečias (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Naglis Šulija įspėja, kas laukia: šis reiškinys bus dažnas svečias (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų