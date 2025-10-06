Naglis Šulija įspėja, kas laukia: šis reiškinys bus dažnas svečias

Anot jo, savaitgalį Lietuvos link pasuko santykinai šiltesnis oras iš pietų ir čionai įsitvirtino. Žemiausia temperatūra naktį bus 4–6, prie jūros maždaug 8 laipsniai, šalnų nenumatoma. Rytoj dieną oras neskubėdamas sušils iki 14–16 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rytoj – ramus ruduo. Bus debesuota, beveik be pragiedrulių, ir naktį, ir dieną vietomis trumpai ir negausiai palis. Naktį kai kur suboluos rūkas“, – nurodo sinoptikas.
Trečiadienio naktis labai rami, menkai debesuota arba giedra ir be kritulių. Dieną debesų daugės, šalies vakaruose truputį palis. Žemiausia temperatūra naktį 4–6 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje bus šalnų, dieną šils iki 14–16, prie jūros bus 13–14 laipsnių
„Orai rudenėja“
Nuosaikūs rudeniški orai bus ir ketvirtadienį: naktį vietomis, dieną daug kur neilgai ir negausiai palis. Naktis šiltoka – atvės iki 8–10, šalies rytuose vietomis 3–5 laipsnių šilumos, čionai ir šalnų gali būti; dieną oras šils iki 13–15 laipsnių šilumos.
Savaitės pabaigoje orai bus gaivesni – vyraus šiaurinių krypčių vėjas, dažnas svečias bus ir negausus lietus.
„Ką gi, orai rudenėja. Neskubėdami, gražiai, bet rudenėja. Dabar taip ir turi būti“, – sako sinoptikas.
