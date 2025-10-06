Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija įspėja, kas laukia: šis reiškinys bus dažnas svečias

2025-10-06 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-06 17:55

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, beveik be pragiedrulių orai. Artimiausią naktį irgi bus debesuota, beveik be pragiedrulių, vietomis trumpai ir negausiai palis. Kai kur rūkas. Panašiai ir dieną – debesuota, beveik be pragiedrulių, kai vietomis truputį palis, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

1

Anot jo, savaitgalį Lietuvos link pasuko santykinai šiltesnis oras iš pietų ir čionai įsitvirtino. Žemiausia temperatūra naktį bus 4–6, prie jūros maždaug 8 laipsniai, šalnų nenumatoma. Rytoj dieną oras neskubėdamas sušils iki 14–16 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, rytoj – ramus ruduo. Bus debesuota, beveik be pragiedrulių, ir naktį, ir dieną vietomis trumpai ir negausiai palis. Naktį kai kur suboluos rūkas“, – nurodo sinoptikas.

 Žemiausia temperatūra naktį 4–6, prie jūros 8 laipsniai, šalnų nenumatoma, dieną šils iki 14–16 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktis labai rami, menkai debesuota arba giedra ir be kritulių. Dieną debesų daugės, šalies vakaruose truputį palis. Žemiausia temperatūra naktį 4–6 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje bus šalnų, dieną šils iki 14–16, prie jūros bus 13–14 laipsnių

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo
šilumos.

„Orai rudenėja“

Nuosaikūs rudeniški orai bus ir ketvirtadienį: naktį vietomis, dieną daug kur neilgai ir negausiai palis. Naktis šiltoka – atvės iki 8–10, šalies rytuose vietomis 3–5 laipsnių šilumos, čionai ir šalnų gali būti; dieną oras šils iki 13–15 laipsnių šilumos.

Savaitės pabaigoje orai bus gaivesni – vyraus šiaurinių krypčių vėjas, dažnas svečias bus ir negausus lietus.

„Ką gi, orai rudenėja. Neskubėdami, gražiai, bet rudenėja. Dabar taip ir turi būti“, – sako sinoptikas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

