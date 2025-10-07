Sinoptikė įspėja – Lietuvą užgrius ciklonas: laukia audringesni orai, snaigės

Anot sinoptikės, ciklonas Amy Baltiją pasiekęs visai nusilpo.
„Greitai užsisukęs audringas ciklonas Amy, pasiekęs Baltiją nurimo, o pasitraukęs piečiau visai išnyks. Tad antradienis ir beveik visas trečiadienis pas mus bus ramus, sausesnis, o dienomis dar ir šiltesnis. Tik naktys bus po šalto rūko šydu ir gerokai vėsesnės, ypač trečiadienio naktis“, – rašė E. Latvėnaitė.
Be to, sinoptikė įspėjo, kad šalnų dar gali pasitaikyti.
„Vėl dirvos paviršių nedidelės šalnelės gali kai kur nubalinti, daugiausia trečiadienį“, – perspėjo sinoptikė.
Nuo trečiadienio – orų pokyčiai
Kaip nurodo E. Latvėnaitė, jau trečiadienį įdienojus orai ims keistis, nes į Lietuvą slinks nauja ciklonų sistema.
„Šiaurėje, šiaurės vakaruose stiprėja ciklonų sistema, jau trečiadienį, įdienojus, per Skandinaviją ir Baltiją, mus pasieks ciklono slėnis su atmosferos frontų debesimis, vakare vakarinius rajonus palaistys. Atmosferos frontų debesys daugiau ar mažiau lietaus atneš ir vėliau“, – teigė sinoptikė.
Pasak sinoptikės, savaitgalį Lietuva atsidurs dviejų skirtingų oro sistemų sandūroje.
„Savaitgalyje Baltija ir Lietuva atsidurs dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje – iš šiaurės, per Skandinaviją stiprės drėgnesnių ir neramesnių ciklonų sistema, o iš vakarų su sausesniais ir ramesniais orais (bet kol kas ne mums) plėsis anticiklonas“, – prognozavo E. Latvėnaitė.
Ji pabrėžė, kad orai bus permainingi, vėjuoti ir dažnai lietingi.
„Pas mus dažnai pūs kiek stipresnis vakarų, šiaurės vakarų vėjas, daugiau ar mažiau beveik kasdien palis“, – sakė sinoptikė.
Nuo savaitgalio – vis žvarbesnis oras
Didžiausias pokytis, anot sinoptikės, laukia savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje, kai į šalį ims brautis šaltesnės oro masės.
„Savaitgalyje ir kitos savaitės pradžioje jau šaltesnis oras iš šiaurės, šiaurės rytų brausis, bus vis vėsiau“, – perspėjo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, spalio 7-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai daug kur nusidrieks, dieną kai kur, daugiausia pietinėje ir rytinėje pusėje, gali šiek tiek palyti. Vėjas naktį rytinių krypčių, dieną nepastovus 2–6 m/s. Naktį +2…+5 °C, kai kur dirvos paviršiuje apie 0…–1 °C, šilčiausia vakariniame pakraštyje +6…+8 °C, dieną apie +15…+16 °C, pajūryje +12…+14 °C.
Trečiadienį, spalio 8-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, popietę palis vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį +2…+5 °C, dirvos paviršiuje nedidelės šalnos nuo 0 iki –3 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose +6…+8 °C, dieną +13…+16 °C, vėsiausia vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, spalio 9 d. protarpiais palis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, dieną pietų, pietvakarių 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose 7–12 m/s. Naktį +7…+9 °C, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose tik +2…+6 °C, čia dirvos paviršiuje gali būti 0…–4 °C, dieną +12…+16 °C, vėsiausia rytiniuose rajonuose.
Penktadienį, spalio 10 d. lis, gausiau naktį ir rytą, dieną protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s. Naktį +7…+9 °C, šilčiausia pajūryje apie +10…+11 °C, dieną +12…+15 °C.
Šeštadienį, spalio 11-osios naktį palis daugiausia rytiniuose rajonuose, dieną protarpiais nelis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +3…+7 °C, pajūryje +8…+10 °C, dieną +9…+13 °C.
Sekmadienį, spalio 12 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį +3…+6 °C, šilčiausia pajūryje +7…+9 °C, dieną +9…+13 °C.
Pirmadienį, spalio 13-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną, pradedant šiauriniais rajonais, lietaus debesys slinks į pietus. Vėjas šiaurės vakarų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +2…+5 °C, šilčiausia vakariniuose rajonuose +6…+8 °C, dieną +9…+13 °C.
Antradienį, spalio 14 d. protarpiais palis, bet jau gali pasirodyti ir viena kita šlapia snaigė. Vėjas vakarų 5–10 m/s, pajūryje šiaurės vakarų 8–13 m/s. Naktį +2…+4 °C, pajūryje +6…+8 °C, dieną +6…+9 °C.
