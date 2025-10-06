Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Orai staiga pasikeis: štai kuriam Lietuvos regionui gamtos jėga smogs pirmiausia

2025-10-06 16:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 16:39

Pirmoje savaitės pusėje vietomis šalyje pasirodys trumpi lietūs. Nors naktimis dirvose galimos šalnos, dienomis aukščiausia oro temperatūra koptels iki 17 laipsnių šilumos. Visgi nuo ketvirtadienio orai pradės keistis ir jau penktadienį Lietuvoje sulauksime gausesnio lietaus ir gūsingo vėjo, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė.

Orai staiga pasikeis: štai kuriam Lietuvos regionui gamtos jėga smogs pirmiausia (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
15

Pirmoje savaitės pusėje vietomis šalyje pasirodys trumpi lietūs. Nors naktimis dirvose galimos šalnos, dienomis aukščiausia oro temperatūra koptels iki 17 laipsnių šilumos. Visgi nuo ketvirtadienio orai pradės keistis ir jau penktadienį Lietuvoje sulauksime gausesnio lietaus ir gūsingo vėjo, sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Teresė Kaunienė.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį vietomis palis

Antradienio naktį šalyje vietomis truputį palynos. Paryčiais kai kur drėgnose vietose susiformuos rūkas, o žemiausia temperatūra svyruos tarp 3–8 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Dieną, pasak sinoptikės, vietomis taip pat gali iškristi vienas kitas lašas lietaus.

„Po pietų kai kur, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje, trumpai palynos“, – sako T. Kaunienė. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 12–16 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Trečiadienio naktį orai keisis mažai. Ir vėl bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Kaip ir antradienio naktį, vietomis boluos rūkas, žemiausia temperatūra bus taip pat panaši – sieks 2–7 laipsnius šilumos. Vis tik dirvos paviršiuje daug kur pasirodys šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio.  

Ruduo
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Dieną orai taip pat bus panašūs.

„Vakarėjant pajūrio ruožas jau sulauks ir nedidelio lietaus. Pietinių krypčių vėjas sustiprės iki vidutinio“, – nurodo sinoptikė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, temperatūra įdienojus sieks 13–17 laipsnių šilumos. 

Ketvirtadienio naktį sustiprės vėjas

Ketvirtadienio naktį vakariniuose, dieną jau ir centriniuose šalies rajonuose trumpai palis. Sinoptikė prognozuoja, kad nakties metu pradės stiprėti ir vėjas.

„Vėjas naktį pūs iš pietų, pietvakarių, vidutinio stiprumo, dieną kryps iš vakarų ir stiprės iki apysmarkio“, – sako T. Kaunienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu oro temperatūra naktį, pasak jos, pasiskirstys labai nevienodai. 

„Apniukusiuose vakariniuose ir centriniuose rajonuose laikysis 6–11 laipsnių šilumos, o giedresniame rytiniame šalies pakraštyje oras atvės iki 2–5 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje čia tikėtinos šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio“, – nurodo sinoptikė.

REKLAMA

Dieną prognozuojama gana švelni rudeniška šiluma – 12–16 laipsnių.  

Penktadienį sulauksime gausesnio lietaus

Visgi penktadienį šalyje sulauksime ir gausesnio lietaus, lydimo smarkoko vėjo.

„Tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų sodriai palis. Pūs smarkokas pietvakarių, vakarų, dieną jau ir šiaurės vakarų vėjas, kai kur jo gūsiai sieks 15–18 m/s“, – sako T. Kaunienė.

Temperatūra naktį nekris žemiau 6–11 laipsnių šilumos, dieną oras spės sušilti iki 10–15 laipsnių. 

Vėjuoti orai, pasak T. Kaunienės, laikysis ir savaitgalį.  Šeštadienį dar turėtų protarpiais palyti, o sekmadienį kritulių tikimybė sumažės. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Audra (tv3.lt koliažas)
Lenkų orų modeliai šiame regione rodo stiprią audrą: nesakykite, kad neperspėjo (12)
Ruduo (tv3.lt koliažas)
Lietuvą užgrius audringas ciklonas Zack: orai pasikeis iš esmės (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų