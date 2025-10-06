Orai staiga pasikeis: štai kuriam Lietuvos regionui gamtos jėga smogs pirmiausia

Antradienį vietomis palis
Antradienio naktį šalyje vietomis truputį palynos. Paryčiais kai kur drėgnose vietose susiformuos rūkas, o žemiausia temperatūra svyruos tarp 3–8 laipsnių šilumos.
Dieną, pasak sinoptikės, vietomis taip pat gali iškristi vienas kitas lašas lietaus.
„Po pietų kai kur, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje, trumpai palynos“, – sako T. Kaunienė. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 12–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį orai keisis mažai. Ir vėl bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Kaip ir antradienio naktį, vietomis boluos rūkas, žemiausia temperatūra bus taip pat panaši – sieks 2–7 laipsnius šilumos. Vis tik dirvos paviršiuje daug kur pasirodys šalnos iki 0–5 laipsnių šalčio.
Dieną orai taip pat bus panašūs.
„Vakarėjant pajūrio ruožas jau sulauks ir nedidelio lietaus. Pietinių krypčių vėjas sustiprės iki vidutinio“, – nurodo sinoptikė.
Pasak jos, temperatūra įdienojus sieks 13–17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį sustiprės vėjas
Ketvirtadienio naktį vakariniuose, dieną jau ir centriniuose šalies rajonuose trumpai palis. Sinoptikė prognozuoja, kad nakties metu pradės stiprėti ir vėjas.
„Vėjas naktį pūs iš pietų, pietvakarių, vidutinio stiprumo, dieną kryps iš vakarų ir stiprės iki apysmarkio“, – sako T. Kaunienė.
Tuo metu oro temperatūra naktį, pasak jos, pasiskirstys labai nevienodai.
„Apniukusiuose vakariniuose ir centriniuose rajonuose laikysis 6–11 laipsnių šilumos, o giedresniame rytiniame šalies pakraštyje oras atvės iki 2–5 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje čia tikėtinos šalnos iki 0–3 laipsnių šalčio“, – nurodo sinoptikė.
Dieną prognozuojama gana švelni rudeniška šiluma – 12–16 laipsnių.
Penktadienį sulauksime gausesnio lietaus
Visgi penktadienį šalyje sulauksime ir gausesnio lietaus, lydimo smarkoko vėjo.
„Tiek naktį, tiek dieną daugelyje rajonų sodriai palis. Pūs smarkokas pietvakarių, vakarų, dieną jau ir šiaurės vakarų vėjas, kai kur jo gūsiai sieks 15–18 m/s“, – sako T. Kaunienė.
Temperatūra naktį nekris žemiau 6–11 laipsnių šilumos, dieną oras spės sušilti iki 10–15 laipsnių.
Vėjuoti orai, pasak T. Kaunienės, laikysis ir savaitgalį. Šeštadienį dar turėtų protarpiais palyti, o sekmadienį kritulių tikimybė sumažės.
