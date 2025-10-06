Paaiškėjo, kokia garsi Lietuvos pora atsidūrė ant „ELLE Wedding“ žurnalo viršelio

Pagrindinė vakaro naujiena – viršelis. Jame spindi televizijos laidų vedėja, modelis ir nuomonės formuotoja Deimantė Kazėnaitė. Leidinyje ir išskirtinė Deimantės bei jos vyro Nicolas Tabet vestuvių fotosesija Prancūzijos pilyje ir atviras interviu apie meilę, santykius bei šventės akimirkas.
Vakaro pradžiai toną suteikė žinomo pianisto Vytauto Straižio rojalio muzika, pripildžiusi erdvę šilumos ir išskirtinės atmosferos. Jai skambant, svečius sveikino „ELLE Kids“ vyriausioji redaktorė ir renginių prodiuserė Elena Puidokaitė-Bruzgulienė, o „ELLE Wedding“ vyriausioji redaktorė Laura Vagonė atskleidė įdomiausius pirmojo, debiutinio žurnalo leidybos užkulisius – nuo kūrybinių idėjų iki įsimintiniausių fotosesijos akimirkų.
Pjaustė vestuvinį tortą
Vakaras pamažu atsiskleidė jaukiais pokalbiais ir netikėtais vestuvių tradicijų akcentais. Vakaro vedėjas, aktorius Vytautas Rumšas, priminė, kad vestuvės be nuotakos puokštės metimo – tiesiog neįsivaizduojamos. Tad ypatingą puokštę į šventės dalyvių minią metė pati Laura Vagonė, per savo karjerą suplanavusi šimtus išskirtinių vestuvių. Laimingoji, sugavusi puokštę, sulaukė garbės pirmoji pradėti pjaustyti vestuvinį tortą – gardžią ir saldžią vakaro staigmeną.
Šventę lydėjo prabanga, bet kartu ir lengvumas, šiluma bei gera nuotaika. Susirinko gausus būrys svečių iš mados, kultūros, verslo ir pramogų pasaulio. O vakaro kulminacija tapo muzikos pasirodymas – svečius užbūrė energija trykštanti, šiuo metu pasaulyje populiariausia vestuvių muzikantų grupė „Knight Club“. Muzikantai į Vilnių atskrido iš skirtingų pasaulio valstybių, o jų pasirodymas virto tikra šventės kulminacija – publika šoko nuo pirmųjų akordų ir kartu dainavo populiariausias dainas.
Vakaro atmosferą pildė subtilūs juvelyrikos akcentai – svečiai galėjo pasigrožėti ir „deimantų degustacija“, kurią pristatė MARRYME by RIBAS. Ši patirtis leido pažvelgti į brangakmenius kitaip – kaip į istorijas apie meilės, pažadus ir akimirkas, kurias norisi išsaugoti amžinai.
Naujasis „ELLE Wedding“ žurnalas kupinas įkvėpimo ir švelnių, praktiškų patarimų tiems, kurie ruošiasi svarbiausiai gyvenimo šventei – vestuvėms.
Pirmasis „ELLE“ numeris pasirodė dar 1945 metais. Šiandien šis žurnalas leidžiamas 50-yje šalių ir kasdien pasiekia 250 milijonų skaitytojų. Šiemet moteris ir toliau drąsinantis prancūzų leidinys švenčia 80-metį.
