Vestuvės virto laidotuvėmis: vos ištekėjusi mirė 26-erių slaugytoja

Jauna moteris iš Sarajevo šeštadienį ištekėjo už savo mylimojo Fariso prabangiame „Hollywood Hotel“ viešbutyje sostinėje. Tačiau jau po kelių valandų nuo šventės Adna pasijuto blogai ir buvo skubiai išvežta į ligoninę. Vestuvių naktį ji paniro į komą, o pirmadienį mirė.
Mirties priežastis kol kas neaiški. Vyksta tyrimas, o galutinės išvados bus nustatytos atlikus autopsiją. Visgi Kroatijos leidinys Story skelbia, kad įtariama galinti būti smegenų trauma, rašo dailymail.co.uk.
Socialiniuose tinkluose paplitusi žinia sukrėtė žmones
Adnos laidotuvės įvyko trečiadienį Bare kapinėse Sarajeve, maldos už ją buvo atliktos netoliese esančioje Kobilja Glava mečetėje.
Jaunos moters netektis sukrėtė draugus, kolegas ir sekėjus. Socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos.
„Vakar dar buvai tarp mūsų, šiandien išlydime tave. Ilsėkis ramybėje, brangi Adna“, – rašė žmogus komentaruose.
„Nesąžininga, kai jauni žmonės išeina taip anksti“, – papildė antrasis.
„Tu visada liksi mūsų širdyse“, – rašė trečiasis.
Draugai vietos leidiniui Crna-Hronika pasakojo, kad Adna visuomet troško padėti kitiems, todėl dirbo slauge sveikatos centre, o antra jos aistra buvo grožio sritis – ji turėjo savo kosmetikos saloną ir mėgo makiažą.
Nuotraukos iš šios vasaros rodo jauną porą – Adną ir Farisą – besišypsančius, susikibusius už rankų ir kupinus laukimo prieš didžiąją dieną. O praeitų metų kadrai atskleidžia Adną su plačia šypsena, tarp gėlių ir iškylos gamtoje – pilną gyvybės ir svajonių.
Merginos giminaitis pasidalino jautriu įrašu socialiniuose tinkluose:
Vyras tekste rašo:
„Turėjo grožį, jaunystę, planus. Dirbo du darbus – viename gelbėjo ir padėjo žmonėms kaip medicinos darbuotoja, kitame gražino moteris. Ar gali būti gražesnis pasirinkimas už šiuos du? Gyveno, troško, siekė.
Šeštadienį ištekėjo, palydėta kaip priklauso: su daina, džiaugsmu ir gražiausiais linkėjimais. Buvau pakviestas į tą šventę, į jos išlydėjimą į naujus namus. Neatsimenu, kada paskutinį kartą nebuvau nuėjęs į vestuves, į kurias buvau pakviestas. Į Adnos išlydėjimą neatvykau – dėl darbo. Dėl darbo, įsivaizduokite.
Šeštadienį ji ištekėjo, sekmadienį pasijuto blogai, o pirmadienį, kai diena keičiasi į naktį, ji pakeitė pasaulį – persikėlė į amžinybę. Likome su begale klausimų „kodėl“, į kuriuos niekada negausime atsakymo. Bet atsakymas paprastas – Dievo valia.Nespėjau palydėti jos į naujus namus, bet palydėjau į paskutinį išėjimą – iki kapo.
Tėvų kiemas ir namai pilni žmonių, bet viskuo viešpatauja skausmas, liūdesys ir tyla – tokia aštri ir skvarbi, lyg perkūnas virš kalno.O terasoje dar stovi skėtis nuo šeštadienio šventės, o gėlių vazonuose – šventinių fejerverkų tūtelės.
Ar gali būti skaudžiau?
Bare kapinėse – minia, pilnas aikštelės plotas, net visa gatvė. Atėjo giminės, draugai, kaimynai, atėjo Sarajevo ir Sandžakas palydėti Adnos. Visų akys buvo nukreiptos į du vyrus, kurie ją mylėjo labiausiai: palūžęs tėvas ir vyras – gražus, tarsi obuolys, kurį pati ji pasirinko sau tinkamiausią, bet dabar sužeistas ir bejėgis“.
