Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vestuvės virto laidotuvėmis: vos ištekėjusi mirė 26-erių slaugytoja

2025-09-30 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 21:10

Bosnijoje ir Hercegovinoje – tragiška istorija: vos 26-erių sulaukusi slaugė Adna Rovčanin-Omerbegović mirė vos po dviejų dienų nuo savo vestuvių.

Adna Rovčanin-Omerbegović (Nuotr. socialinių tinklų)

Bosnijoje ir Hercegovinoje – tragiška istorija: vos 26-erių sulaukusi slaugė Adna Rovčanin-Omerbegović mirė vos po dviejų dienų nuo savo vestuvių.

REKLAMA
0

Jauna moteris iš Sarajevo šeštadienį ištekėjo už savo mylimojo Fariso prabangiame „Hollywood Hotel“ viešbutyje sostinėje. Tačiau jau po kelių valandų nuo šventės Adna pasijuto blogai ir buvo skubiai išvežta į ligoninę. Vestuvių naktį ji paniro į komą, o pirmadienį mirė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mirties priežastis kol kas neaiški. Vyksta tyrimas, o galutinės išvados bus nustatytos atlikus autopsiją. Visgi Kroatijos leidinys Story skelbia, kad įtariama galinti būti smegenų trauma, rašo dailymail.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Socialiniuose tinkluose paplitusi žinia sukrėtė žmones

Adnos laidotuvės įvyko trečiadienį Bare kapinėse Sarajeve, maldos už ją buvo atliktos netoliese esančioje Kobilja Glava mečetėje.

REKLAMA

Jaunos moters netektis sukrėtė draugus, kolegas ir sekėjus. Socialiniuose tinkluose pasipylė užuojautos.

„Vakar dar buvai tarp mūsų, šiandien išlydime tave. Ilsėkis ramybėje, brangi Adna“, – rašė žmogus komentaruose.

„Nesąžininga, kai jauni žmonės išeina taip anksti“, – papildė antrasis.

„Tu visada liksi mūsų širdyse“, – rašė trečiasis.

Draugai vietos leidiniui Crna-Hronika pasakojo, kad Adna visuomet troško padėti kitiems, todėl dirbo slauge sveikatos centre, o antra jos aistra buvo grožio sritis – ji turėjo savo kosmetikos saloną ir mėgo makiažą.

REKLAMA
REKLAMA

Nuotraukos iš šios vasaros rodo jauną porą – Adną ir Farisą – besišypsančius, susikibusius už rankų ir kupinus laukimo prieš didžiąją dieną. O praeitų metų kadrai atskleidžia Adną su plačia šypsena, tarp gėlių ir iškylos gamtoje – pilną gyvybės ir svajonių.

Merginos giminaitis pasidalino jautriu įrašu socialiniuose tinkluose:

Vyras tekste rašo:

„Turėjo grožį, jaunystę, planus. Dirbo du darbus – viename gelbėjo ir padėjo žmonėms kaip medicinos darbuotoja, kitame gražino moteris. Ar gali būti gražesnis pasirinkimas už šiuos du? Gyveno, troško, siekė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį ištekėjo, palydėta kaip priklauso: su daina, džiaugsmu ir gražiausiais linkėjimais. Buvau pakviestas į tą šventę, į jos išlydėjimą į naujus namus. Neatsimenu, kada paskutinį kartą nebuvau nuėjęs į vestuves, į kurias buvau pakviestas. Į Adnos išlydėjimą neatvykau – dėl darbo. Dėl darbo, įsivaizduokite.

REKLAMA

Šeštadienį ji ištekėjo, sekmadienį pasijuto blogai, o pirmadienį, kai diena keičiasi į naktį, ji pakeitė pasaulį – persikėlė į amžinybę. Likome su begale klausimų „kodėl“, į kuriuos niekada negausime atsakymo. Bet atsakymas paprastas – Dievo valia.Nespėjau palydėti jos į naujus namus, bet palydėjau į paskutinį išėjimą – iki kapo.

Tėvų kiemas ir namai pilni žmonių, bet viskuo viešpatauja skausmas, liūdesys ir tyla – tokia aštri ir skvarbi, lyg perkūnas virš kalno.O terasoje dar stovi skėtis nuo šeštadienio šventės, o gėlių vazonuose – šventinių fejerverkų tūtelės.

REKLAMA

Ar gali būti skaudžiau?

Bare kapinėse – minia, pilnas aikštelės plotas, net visa gatvė. Atėjo giminės, draugai, kaimynai, atėjo Sarajevo ir Sandžakas palydėti Adnos. Visų akys buvo nukreiptos į du vyrus, kurie ją mylėjo labiausiai: palūžęs tėvas ir vyras – gražus, tarsi obuolys, kurį pati ji pasirinko sau tinkamiausią, bet dabar sužeistas ir bejėgis“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų