TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aukso žiedus sumainė žinoma grožio specialistė: išrinktasis – garsus kovotojas

2025-09-28 13:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-28 13:50

Grožio meistrė bei studijos „E.M.M.A. Beauty lab“ įkūrėja Emerita Norkeliūnė prisiekė amžiną meilę žinomam kovotojui Deividui Bartaškai.

Emerita ir Deividas Bartaškos (nuotr. Aistės Gucaitienės)

Grožio meistrė bei studijos „E.M.M.A. Beauty lab“ įkūrėja Emerita Norkeliūnė prisiekė amžiną meilę žinomam kovotojui Deividui Bartaškai.

2

Pora aukso žiedus sumainė rugsėjo 25 d.

Dalijasi akimirkomis

Socialiniame tinkle moteris pasidalijo judviejų vestuvių kadrais, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Mr. & Mrs. BARTAŠKAI… Iki pabaigos. 2025.09.25“, – rašė ji.

Netrukus porą suskubo sveikinti artimieji bei gerbėjai. Pasveikinti socialiniame tinkle suskubo ir Gerda Žemaitė.

„Sveikinimai!! Būkit laimingi!!! Iki pabaigos“, – linkėjo Gerda.

 

