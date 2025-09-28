Aukso žiedus sumainė žinoma grožio specialistė: išrinktasis – garsus kovotojas

Pora aukso žiedus sumainė rugsėjo 25 d.
Dalijasi akimirkomis
Socialiniame tinkle moteris pasidalijo judviejų vestuvių kadrais, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Mr. & Mrs. BARTAŠKAI… Iki pabaigos. 2025.09.25“, – rašė ji.
Netrukus porą suskubo sveikinti artimieji bei gerbėjai. Pasveikinti socialiniame tinkle suskubo ir Gerda Žemaitė.
„Sveikinimai!! Būkit laimingi!!! Iki pabaigos“, – linkėjo Gerda.
