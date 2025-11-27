„Monaco“ klubui – Eurolygos smūgis: 300 tūkst. eurų bauda ir draudimas

Pranešta, kad dėl Monako ekipos finansinėse ataskaitose trūkstamų dokumentų ir vėlavimų apmokėti žaidėjams ir agentams sąskaitas, klubas nubaustas 300 tūkst. eurų bauda ir draudimu registruoti naujus krepšininkus.
Draudimas galios mėnesį po to, kai bus iki galo sumokėti trūkstami pinigai jų iš klubo dar nesulaukusiems.
Anksčiau skelbta, kad Monako klubas pažeidė Drausmės kodekso tris 32 str. punktus.
„AS Monaco“ po 13 Eurolygos turų savo sąskaitoje turi 8 pergales.
